Biberacher Schüler erleben mal wieder ein authentisches Frankreichgefühl

Nach langer Coronapause haben Biberacher Schülerinnen und Schüler bei verschiedenen Schüleraustauschen wieder interkulturelle Freundschaften geschlossen. In den Herbstferien fand der städtische Schüleraustausch mit Biberachs Partnerstadt Valence in Frankreich statt. 18 Jugendliche erlebten eine Woche lang in Gastfamilien ein authentisches Frankreichgefühl. Familientage, aber auch Ausflüge in den Zoo oder zum Schokoladenmuseum Valrhona standen auf dem Programm. In den Osterferien findet der Gegenbesuch der Valencer Jugendlichen hier in Biberach statt. Organisiert wurde dieser Austausch von den Städten Valence und Biberach mit tatkräftiger Unterstützung vieler Ehrenamtlicher, des Vereins Städte Partner Biberach und auch der Schulen.

Im Oktober hatten bereits zwei weitere Schüleraustausche stattgefunden, organisiert von den jeweiligen Schulen mit finanzieller Unterstützung der Stadt Biberach. Zum einen trafen sich über 30 Schülerinnen und Schüler des Bischof-Sproll-Bildungszentrums mit denen des Institution Notre Dame in Valence. Zum anderen verbrachten mehr als 20 Schülerinnen und Schüler des Pestalozzi- und Wieland-Gymnasiums spannende Tage mit Jugendlichen aus dem Liceum Jan Kasprowicz in Biberachs polnischer Partnerstadt Schweidnitz und in der Jugendbegegnungsstätte in Kreisau.