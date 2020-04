Biberacher Schützenbühne näht Masken fürs Bürgerheim

Da derzeit wegen des Coronavirus auf der Schützenbühne der Schützendirektion Biberach keine Anproben und Ausgaben stattfinden können, stellten die Schneiderinnen und Näherinnen kurzerhand die Produktion um. Das Team fertigt Mund-Nasen-Masken und hat nun die ersten Exemplare ans Bürgerheim übergeben. Auch andere Einrichtungen sollen von der Aktion profitieren.

„Kostümstoffe haben wir auf Vorrat“, wird Ute Löffler, Leiterin der Schützenbühne, in einer Pressemitteilung zitiert. „In allen Farben und Mustern, nicht alle relevant für die nächsten Schützenjahre, die meisten aber aus Baumwolle und bei 90 Grad waschbar.“ So lag die Idee für Löffler und ihr Team nahe, statt der Kostümgestaltung kurzfristig in die Maskenherstellung einzusteigen.

Begeisterung ausgelöst

Was mit einer Internetrecherche und ersten vorsichtigen Versuchen aus Stoffen, Basteldraht, Pfeifenputzern und Gummiband begann, nahm schnell Fahrt auf und löste nicht nur beim Schützenbühnen-Team Begeisterung aus.

Nachdem klar war, dass die Mund-Atem-Masken eine heiße Wäsche genauso wie heißen Dampf überstehen und gut in Form bleiben, wurden Abnehmer schnell gefunden. Die Abgabe der Schützendirektion an Pflegeheime und sonstige Hilfseinrichtungen erfolge unentgeltlich und unkompliziert, heißt es in der Mitteilung weiter.

100 Exemplare gefertigt

Zu Beginn dieser Woche übergab die Schützendirektorin Anika Raendchen die 100 ersten fertiggestellten Exemplare an den Ersten Bürgermeister und Hospitalverwalter, Ralf Miller, sowie den Leiter des Bürgerheims, Martin Stadali.

Wie Stadali, der bei der Übergabe die dringende Notwendigkeit waschbarer wiederverwendbarer Stoffmasken für das Bürgerheim hervorhob und sich sehr erfreut zeigte, betonte Miller, dass sich in dieser Krise auch die solidarische Seite und der Zusammenhalt in der Gesellschaft zeigt.

Dankbar für das Engagement

„Die Spende der selbstgenähten Schutzmasken durch die Schützenbühne steht beispielhaft für dieses Miteinander und die Arbeit der anderen ehrenamtlich Tätigen, darunter Angehörige, Mitarbeiter von Arztpraxen, engagierte Bürger sowie Institutionen, die uns in der tagtäglichen Arbeit unterstützen“, heißt es weiter. Für dieses Engagement seien der Hospital und das Bürgerheim dankbar.

Die ausgewählten Farben sollen aber auch ein wenig Freude in den beschwerten Alltag bringen, Freude an den Blümchen und den Streifen – und natürlich an den Biberachfarben.