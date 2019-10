Biberacher Schüler tritt in Kai-Pflaume-Show auf

Kevin Fu, Siebtklässler am Pestalozzi-Gymnasium Biberach, hat an der TV-Sendung „Klein gegen Groß“ teilgenommen.

Kevin ist begeisterter Tischtennisspieler und trainiert unter anderem am Liebherr Masters College in Ochsenhausen. Zudem ist er Mitglied im Talent-Kader des Deutschen Tischtennisverbands. In der von Kai Pflaume moderierten Sendung tritt er gegen einen prominenten Gegner an, dessen Name noch nicht verraten werden darf.

Ausgestrahlt wird die Sendung am Samstag, 19. Oktober, um 20.15 Uhr in der ARD.