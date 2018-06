Biberacher Schüler spielen um WM-Titel

Auch dieses Jahr wird auf dem Biberacher Marktplatz wieder die zeitgleich stattfindende Fußball-WM in Russland nachgespielt. Am 25. und 26. Juni dürfen die Teams der fünften und sechsten Klassen vieler Biberacher Schulen und umliegender Gemeinden von jeweils 13 bis 18 Uhr gegeneinander antreten. Jedes Team repräsentiert hierbei eines der 32 an der WM teilnehmenden Länder. Organisiert wird das Turnier von der „Schwäbischen Zeitung Biberach“, der Volksbank Ulm-Biberach und mit Unterstützung von Sport Heinzel.

Eine erste Entscheidung ist bereits am Donnerstag gefallen: Im Biberacher Rathaus wurde den Teams per Losverfahren das Land zugeteilt, das sie im Turnier jeweils repräsentieren. Dabei waren auch einige Schüler der fünften Klassen der Dollinger-Realschule anwesend, die gespannt mitfieberten unter welcher Fahne ihre Teams kicken werden. Die Auslosung übernahmen Volksbankdirektor Josef Schneiderhan und Oberbürgermeister Norbert Zeidler, der als Schirmherr der Mini-WM seine Rolle als Losfee gern an die Schulkinder abtrat.

Austragungsort ist – wie schon bei der Mini-EM 2016 – der Biberacher Marktplatz, genauer gesagt der Mini-Soccer-Court samt Bande, der dort extra für das Turnier aufgebaut wird. „Mein Trikot passt auf jeden Fall noch“, meinte OB Norbert Zeidler, der sein Deutschland-Trikot auch zur Auslosung angezogen hatte. Sein Büro im Rathaus sei eine Art Ehrentribüne, weil er von dort einen guten Blick auf das Mini-Spielfeld habe. „Da werden die Kinder und Jugendlichen wieder zwei Tage viel Spaß haben.“

Auch Josef Schneiderhan ist vom Turnier begeistert. Er findet neben der großen Begeisterung der Kinder am Turnier außerdem beachtlich, wie gut die Integration ausländischer Kinder durch das Turnier funktioniere: „Wenn wir über den Sport schon in so jungen Jahren das Thema Integration bewältigen können, machen wir für uns alle einen richtigen Schritt.“

PG stellt das Team Deutschland

Besonders gespannt waren bei der Auslosung am Donnerstag alle darauf, welches Schülerteam die deutsche Mannschaft repräsentieren darf. Das Rennen machte dieses Mal ein Team des Pestalozzi-Gymnasiums (PG). Das PG stellt auch den Gastgeber Russland. Die zehnjährige Laura aus der Klasse 5a der Dollinger-Realschule äußerte sich prompt: „Mann, wieso sind wir nicht das PG?“ Die Frage, welches Land sie sich für ihr Team gewünscht hätte, erübrigte sich damit.

Große Enttäuschung machte sich jedoch nicht breit, schließlich werden alle Mannschaften noch mit den fürs Turnier gespendeten T-Shirts von Sport Heinzel ausgestattet. Dabei prangt auf allen die deutsche Fahne. Auch freuen, und das nicht nur über einen Pokal, kann sich der Sieger des Turniers: Die Volksbank Ulm-Biberach stellt eine Siegesprämie von 150 Euro für die Klassenkasse des Gewinners zur Verfügung. Die zweitplatzierte Mannschaft erhält 100 Euro, die drittplatzierte 50 Euro.

Die teilnehmenden Teams der Mini-WM am 25. und 26. Juni in Biberach im Überblick:

Gruppe A: Russland (Pestalozzi-Gymnasium Team 1), Saudi-Arabien (Dollinger-Realschule Klasse 6f/ Team 1), Ägypten (Dollinger-Realschule Klasse 6e/ Team 3), Uruguay (Bischof-Sproll-Bildungszentrum Gymnasium Klasse 6b)

Gruppe B: Portugal (Mühlbach-Schule Schemmerhofen Team 3), Spanien (Bischof-Sproll-Bildungszentrum Realschule/Werkrealschule Klasse 5&6/ Team 3), Marokko (Dollinger-Realschule Klasse 6c/ Team 1), Iran (Pestalozzi-Gymnasium Team 2)

Gruppe C: Frankreich (Pestalozzi-Gymnasium Team 3), Australien (Wieland-Gymnasium Team 2), Peru (Realschule Ochsenhausen Klasse 5ab), Dänemark (Wieland-Gymnasium Team 3)

Gruppe D: Argentinien (Bischof-Sproll-Bildungszentrum Realschule/Werkrealschule Klassen 5&6/ Team 2), Island (Dollinger-Realschule Klasse 6f/ Team 2), Kroatien (Dollinger-Realschule Klasse 5a/ Team 1), Nigeria (Pestalozzi-Gymnasium Team 4)

Gruppe E: Brasilien (Wieland-Gymnasium Team 1), Schweiz, (Bischof-Sproll-Bildungszentrum Realschule/ Werkrealschule Klasse 5&6 Team 1), Costa Rica (Mühlbachschule Schemmerhofen Team 1), Serbien (Mühlbachschule Schemmerhofen Team 5)

Gruppe F: Deutschland (Pestalozzi-Gymnasium Team 5), Mexiko (Realschule Ochsenhausen 6), Schweden (Mühlbachschule Schemmerhofen Team 4), Südkorea (Bischof-Sproll-Bildungszentrum Realschule/Werkrealschule Klassen 5&6 Team 4)

Gruppe G: Belgien (Realschule Ochsenhausen 5c), Panama (Dollinger-Realschule Klasse 5a/ Team 2), Tunesien (Pestalozzi-Gymnasium Team 6), England (Pestalozzi-Gymnasium Team 7)

Gruppe H: Polen (Dollinger-Realschule Klasse 6c/ Team 2), Senegal (Mühlbachschule Schemmerhofen Team 2), Kolumbien (Pestalozzi-Gymnasium Team 8), Japan (Wieland-Gymnasium Team 4)

Die Spiele werden dem Original-Spielplan getreu ausgetragen. Auch der Modus ist derselbe wie beim großen WM-Turnier: Die jeweiligen Erst- und Zweitplatzierten der Gruppen ziehen ins Achtelfinale ein.

Mit maximal acht Spielern im Kader werden sich die Teams vier gegen vier auf dem Spielfeld begegnen. Gespielt wird in der Vorrunde fünf Minuten und in den Endrunden ab dem Achtelfinale jeweils sieben Minuten.