Biberacher Schüler sind im Schach erfolgreich

In der Gaisental-Grundschule in Biberach hat kürzlich die Oberschulamtsmeisterschaft Süd der Grundschulmannschaften stattgefunden. Die Schüler aus dem Gaisental nutzten ihren Heimvorteil und sicherten sich in einem dramatischen Finale den Titel sowie die Qualifikation zum Württembergfinale. Auch die Mittelberg-Grundschule schlug sich stark, verpasste am Ende jedoch als unglücklicher Fünfter ganz knapp Platz zwei und die Qualifikation. Betreuer Holger Namyslo ist aber mit allen seinen Schützlingen sehr zufrieden.

Vor einigen Jahren wurden die Schulmeisterschaften reformiert und finden nun in enger Kooperation mit dem Schachverband Württemberg statt. Für jede Schulart gibt es jetzt eigene Meisterschaften und die Qualifikation für die Württembergische Ebene erfolgt für Teilregionen der Oberschulamtsbezirke. Für den südlichen Teil des Oberschulamtsbezirks Tübingen mit den Regionen Biberach, Ravensburg, Friedrichshafen und Sigmaringen fand das Qualifikationsturnier der Grundschulen in der Gaisental-Grunschule in Biberach statt. Nach der Eröffnung durch Gastgeberin und Rektorin Yvonne von Borstel-Hawor stürzten sich elf Mannschaften mit insgesamt 46 Kindern aus sechs Schulen in den Kampf um die Könige. Die Grundschule Kau aus Tettnang schickte gemeinsam mit der Grundschule Schomburg-Primisberg zwei reine Mädchenmannschaften ins Rennen. Biberach war mit je zwei Mannschaften der Gaisental-Grundschule und der Mittelberg-Grundschule vertreten. Beide Schulen werden im Schachsport seit einigen Jahren erfolgreich vom Biberacher Spitzenspieler Holger Namyslo betreut. Das Turnier ging über fünf Runden, als Turnierleiter fungierten Namyslo und Rainer Birkenmaier.

Von Beginn an entbrannte ein intensives Ringen, bei dem sich die Gaisental-Grundschule mit ihrer ersten Mannschaft stets an der Spitze halten konnte, aber zahlreiche Verfolger saßen ihr stets im Nacken. In Runde vier gewann das Gaisental gegen ie erste Mannschaft der Mittelberg-Grundschule mit 3:1 und entschied das Biberacher Duell für sich. In der letzten Runde hätten die Gastgeber den Turniersieg aber beinahe noch aus der Hand gegeben. Gegen den direkten Verfolger, die Schule am Martinsberg aus Weingarten)sah alles schon nach einer Niederlage aus, ehe ein nervenstarker Spitzenspieler Dorian Aßfalg doch noch das Ruder herumriß. Trotz erheblichen Materialnachteils konnte er sich in die Partie zurückkämpfen, stückchenweise Material zurückerobern und am Ende einen Bauern zum Sieg umwandeln. Damit reichte es noch zu einem wichtigen 2:2, das knapp den Titelgewinn brachte.

Hinter der Gaisental-Grundschule mit 8:2 Punkten kamen mit den Kau-Mädchen, Martinsberg und der Klosterwiesenschule aus Baindt gleich drei Mannschaften mit 7:3 Punkten. Pech hatte die Mittelberg-Grundschule, der ein Unentschieden gegen die zweite Mannschaft der Gaisental-Grundschule in Runde zwei letztlich das Genick brach und die trotz der zweitbesten Brettpunktzahl des Turniers bei 6:4 Mannschaftspunkten knapp mit Platz fünf vorliebnehmen mußte.

Aus Biberacher Sicht war das Turnier dennoch ein voller Erfolg. Neben den Oberschulamtsmeistern Süd Dorian Aßfalg, Florian Maurer, Rayan Wahabou und Oscar Gandy von der Gaisental-Grundschule und den „Pechvögeln“ Felix Karremann, Felix Leparc, Isa Stehle und Tim Strecker von der Mittelberg-Grundschule schlugen sich auch die jeweils zweiten Mannschaften stark. Für die Gaisental-Grundschule holten Benjamin Stifter, Luca Birkenmaier, Torun Ebu-Bekir und Julius Schmitz ausgeglichene 5:5 Punkte und Rang sechs. Mit der gleichen Punktzahl kam die Mittelberg-Grundschule mit Eduard Shamsutdinov, Eric Ströbele, Alessandra Leparc und Kevin Hariton-Pirtea auf den achten Platz. In der inoffiziellen Einzelwertung sind die jungen Biber ebenfalls ganz vorne vertreten. Zusammen mit Tim Galler (Kau) liegen Gandy und Hariton-Pirtea mit makelloser Bilanz und vollen fünf Punkten an der Spitze. Aßfalg (4/5) gewann das Spitzenbrett, während Felix Leparc (4/5) bei Brett zwei ganz vorne liegt. Alle Beteiligten hoffen nun, dass sich die Erfolge beim Württembergischen Finale am 13. März in Schwäbisch-Gmünd/Lindach fortsetzen lassen. Coach Namyslo zeigte sich mit dem Abschneiden seiner Schützlinge hochzufrieden und sieht die langjährige Kooperation der Schulen mit der TG Biberach erfolgreich bestätigt. Als Bezirksspielleiter lobte Namyslo außerdem die guten Turnierbedingungen an der Gaisental-Grundschule und den von Sarah Wieland gemanagten Verpflegungsstand.