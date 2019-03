Biberacher Schüler lernen für die Abiturprüfungen

Mathe büffeln, Englisch pauken – für tausende Gymnasiasten in Baden-Württemberg beginnt in diesen Wochen die Abiturvorbereitung. Auch die Zwölftklässler des Biberacher Pestallozzi-Gymnasiums lernen zur Zeit für die Prüfungen, die ab dem 30. April anstehen. Dabei unterscheidet sich die Vorbereitung teils erheblich. Das liegt vor allem an den unterschiedlichen Anforderungen der Prüfungsfächer.

„In Musik hatten wir bereits Mitte Februar unsere fachpraktischen Prüfungen. Deshalb habe ich im Dezember angefangen, mich darauf vorzubereiten“, berichtet Jonathan Harsch. Für diese Aufgabe musste er das Solo-Konzert von Ernst Sachse auf seiner Posaune vorspielen. Jetzt steht noch die theoretische Musikprüfung an, parallel muss er auf die Deutsch-, Englisch- und Mathematikprüfungen lernen. Gerade Mathmatik sei für ihn und viele andere eine besondere Herausforderung. „Ich kenne Mitschüler, die sich seit Anfang Januar auf das Matheabitur vorbereiten. Für einige ist es ein Angstfach“, sagt Jonathan. Für Mathematik müsse man vor allem anhand von Abituraufgaben vergangener Jahre üben, sind sich Jonathan Harsch und sein Mitschüler Luca Braunger einig. „Das ist jedoch schwer, da die Aufgabenstellungen im Vergleich zu früheren Prüfungen geändert wurden“, sagen die beiden.

Luca Braunger konzentriert sich bei seinen bisherigen Vorbereitungen vor allem auf die Prüfung in Biologie. „Für Biologie muss man viel auswendig lernen. Im Gegensatz dazu kommt es in Deutsch und Englisch auf die sprachlichen Fähigkeiten an“ , findet der 17-Jährige. Ohnehin liege bislang der Fokus eher auf den vor dem Abitur anstehenden Klausuren. Etwa zehn sind für die Zwölftklässler noch zu schreiben.

Abiaufgaben der letzten Jahre

Neben Deutsch, Mathenatik und Englisch wird Joshua Wern das Physikabitur schreiben. Für die Physik- und Mathematikprüfungen übe er mit Hilfe von Abituraufgaben der vergangenen Jahre. „Das Deutschabitur ist für mich die Prüfung, auf die man sich am wenigsten vorbereiten kann.“ Die meisten legten sich im Voraus auf eines der möglichen großen Prüfungsthemen fest, berichtet er. Damit seien sie abhängig davon, wie ihnen die konkrete Prüfungsaufgabe zu diesem einen Thema liege.

Mit umfangreichen Zusammenfassungen lernt Julian Ferger für seine Prüfungen in Latein und Sport. Vor allem Letztere sei eine besondere Herausforderung. „Für den schriftlichen Teil muss man eine Menge Lernstoff auswendig beherrschen“, erzählt der 17-Jährige. Um für die praktische Prüfung in Sport fit zu sein, trainiert er im Leichtathletikverein und geht regelmäßig joggen. Die Sorge vor Verletzungen begleitet ihn dabei. „Dann müsste ich die Prüfung verschieben.“

Alle vier sind der Meinung, dass man durch gutes Zeitmanagement Stress veringern könne. Doch selbst wenn es bis zur Prüfung knapp werden sollte „hilft es sicher nicht in Panik zu verfallen“, sagt Luca Braunger. Als Ziel für die Abiturprüfungen haben sich alle vorgenommen, so gut wie möglich abzuschneiden. Luca Braunger möchte nach dem Abitur Medizin studieren, weshalb er einen sehr guten Notenschnitt erreichen will. Auch für Julian Ferger und Joshua Wern ist ein gutes Abschneiden im Abitur Grundlage für ihr Wunschstudiun. Sie wollen Maschinenbau beziehungsweise der Zahnmedizin studieren. Zuvor werden sie jedoch beide ein Freiwilliges Soziales Jahr beim Deutschen Roten Kreuz absolvieren. Jonathan Harsch möchte nach einem erfolgreichen Abschluss erst einmal die Länder Südamerikas bereisen, um danach vielleicht Theaterwissenschaft zu studieren.