Biberacher Schüler helfen Schülern in Nepal

Sophia Hörer ist Schülerin der Jahrgangsstufe 12 am Wieland-Gymnasium und engagiert sich dort in der Schülermitverantwortung (SMV). Die SMV setzt sich mit zahlreichen Aktionen für das Schulleben und die Belange der Mitschüler ein. Gleichzeitig beteiligt sich die SMV auch regelmäßig an sozialen Projekten außerhalb des WG. So wird seit einigen Jahren die Hälfte der Erlöse des SMV-Frühlingsbasars an das Himalayan Project des Biberachers Michael Höschele gespendet, um unter anderem den Wiederaufbau mehrerer Schulen in Nepal zu unterstützen. Gemeinsam mit Vorstandsmitgliedern des Biberacher Hilfsprojekts hatte Sophia Hörer nun die Gelegenheit, sich vor Ort selbst über das Leben in Nepal und die Hilfsmaßnahmen des Himalayan Projects zu informieren. Hier berichtet sie in eigenen Worten über ihre Reise.

„Wenn man links aus dem Flugzeug schaut kann man die höchsten Gebirge der Welt sehen. Dann geht alles ganz schnell: Felder, ein Häusermeer im Smog, viele Tempel mit Gebetsfahnen geschmückt dazwischen. Die Landung in Kathmandu, der Hauptstadt Nepals, ist unvergesslich und auch danach werden die Sinne geradezu mit Eindrücken überschüttet. Fremde Gerüche und Stimmen, viele Leute, die dir dein Gepäck aus den Händen reißen, um ein paar Rupien zu verdienen.

Zum Glück werden wir von NirDhoj Lama, unserem Organisationspartner vor Ort, abgeholt und traditionell mit Blumenketten empfangen. Wir – die Vorstandsmitglieder des Himalayan Project und ich als Vertreterin der SMV des WG, das seit mehreren Jahren Erlöse aus Projekten an die Organisation spendet – sind zu einer zweiwöchigen Reise aufgebrochen, um an den Einweihungsfeiern von Schulen und einem Lehrerhaus in der Region Kavre teilzunehmen. Nach dem Erdbeben 2015 waren viele Schulgebäude unbenutzbar. Mit den Spendengeldern hat Himalayan Project nun mehrere Schulen aufgebaut.

Wir verlassen Kathmandu und fahren mehrere Stunden erst auf geteerter Straße und dann auf Jeep-Pisten in die Berge. Doch auch wenn die Straße immer buckeliger und schmaler wird, ist es kaum zu glauben, dass bis vor wenigen Jahren noch nicht einmal dieser richtige Weg zur Außenwelt für die Dorfbewohner existierten.

Für den Bau des ersten Schulgebäudes trugen die Dorfbewohner Baumaterialien über 600 Höhenmeter ins Dorf. Am Schulcampus in Lurpung, dem Dorf, das vom Himalayan Project schon seit vielen Jahren unterstützt wird, wird ein Lehrerwohnhaus eingeweiht. Bisher mussten einige Lehrer in der Schule schlafen, was einen recht hohen Wechsel zur Folge hatte.

Erdbebensicher und traditionell

Mit dem neuen Wohnhaus, das in Kooperation mit „Ingenieuren ohne Grenzen“ entstanden ist, soll sich die Situation für die Lehrer enorm verbessern. Das Besondere an diesem Haus ist, dass es nach erdbebensicheren Standards und trotz alledem nach traditionell nepalesischem Baustil errichtet wurde. Es ist also ein Anschauungsobjekt für eine Kombination aus sicherem und traditionellem Bauen.

An der Einweihungsfeier nehmen Ehrengäste aus dem Bildungsministerium teil. Es werden viele Reden gehalten, die Schüler zeigen traditionelle Tänze und es werden Urkunden überreicht. Danach wird Musik gespielt und die Dorfjugend und die Lehrer feiern und tanzen bis spät in die Nacht. Die Schule in Lurpung ist die einzige „Higher Secondary School“ (weiterführende Schule bis zur zehnten Klasse) in der Gegend, manche Kinder haben deswegen einen langen Schulweg.

Schulmaterialien und auch zwei Lehrer, die das Niveau einer zehnten Klasse garantieren sollen, werden vom Hilfsprojekt gestellt, das auch Volontäre vermittelt, die sich für mehrere Monate sozial engagieren wollen. Zurzeit befinden sich drei Volontäre vor Ort, die sich zum Ziel gesetzt haben, die Klassenräume zu verschönern. Doch leider blieb mir selbst nur wenig Zeit, um mich vor Ort am Projekt zu beteiligen.

Es war ein unvergessliches Erlebnis, an den Einweihungszeremonien teilnehmen zu können und zu sehen, was mit den Spendengeldern der letzten Jahre ermöglicht werden konnte.“