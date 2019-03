Biberacher Schüler fordern lautstark bessere Klimapolitik

„Warum für eine zerstörte Zukunft lernen?“: Schätzungsweise mehr als 400 Biberacher Jugendliche haben am Freitag auf dem Marktplatz für eine bessere Klimapolitik demonstriert. Eine „Fridays for Future“-Demo in diesem Ausmaß fand erstmals in Biberach statt. Zwei Stunden lang taten die jungen Menschen aus mehreren Schulen lautstark ihre Meinung kund.

„Es ist echt schön, dass so viele da sind“, freute sich der 14-jährige Constantin Ruppel vom Pestalozzi-Gymnasium. Er schwor die Teilnehmer mit einer emotionalen Rede auf die Kundgebung ein. Vor ein paar Wochen habe er mit wenigen Freunden auf dem Marktplatz schon einmal demonstriert.

Politiker sollen jetzt handeln

Das daraus nun so etwas Großes geworden sei, hätte er sich damals nicht vorstellen können. In seiner Rede beschrieb er, dass gegen den Klimawandel jetzt Schritte unternommen werden müssten. Wenn er 24 Jahre alt sei, also in zehn Jahren, könnte es bereits zu spät sein.

Constantin Ruppel ist einer der Mitorganisatoren. Neben ihm waren Frederike Fäth, Eleonora Abel, Alexander Orend, Annika Ludwig, Nicola Hauchler, Sophia Lorenz, Franziska Denninger (alle Pestalozzi-Gymnasium) und Veronika Hehl (Matthias-Erzberger-Schule) maßgeblich daran beteiligt.

Mit Plakaten haben die jungen Menschen ihren Forderungen Ausdruck verliehen. (Foto: Daniel Häfele)

Über die sozialen Netzwerke forderten sie die Jugendlichen in Biberach auf, sich an der weltweiten Bewegung „Fridays for Future“ zu beteiligen. Diesem Aufruf folgten die Schüler nicht nur großer Zahl, sondern auch mit Plakaten.