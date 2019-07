Biberacher Rondellkonzerte stehen auf der Kippe

Die Rondellkonzerte starten am Sonntag wieder im Biberacher Stadtgarten. Die Besucher erwartet, wie jedes Jahr, ein bunter Mix aus verschiedenen Künstlern und Musikgruppen. Doch wie lange wird es die sommerliche Open-Air-Reihe und die Biberacher Musiknacht noch geben? Die Organisatoren des Vereins Biberacher Musiknacht suchen händeringend nach neuen Mitgliedern, sonst droht die Auflösung – und damit auch das Ende von Rondellkonzerten und Musiknacht.

Die Rondellkonzerte vor dem Weißen Turm im Zentrum Biberachs starten am ersten Sonntag der Sommerferien, 28. Juli. Danach tritt traditionell an jedem Sonntag in den Ferien eine andere Band auf. „Die Atmosphäre ist einfach toll und wir haben dieses Jahr wieder hochkarätige Musiker“, sagt Hans-Bernd Sick, Pressesprecher des Vereins Biberacher Musiknacht. Egal ob Chöre, Swing oder Rock ’n’ Roll, das bunte Programm hat für jeden etwas zu bieten. Die Rondellkonzerte haben eine lange Tradition, so traten dort schon 1981 die ersten Künstler auf.

Als sich der Verein im Jahr 2000 gründete, wurde er Organisator und Schirmherr der Konzerte sowie der Musiknacht. „Zwischendurch wurde es mal von Jugend Aktiv organisiert, wir haben es dann aber wieder übernommen“, erklärt Sick. Die Musiknacht sorgt ebenfalls für einen jährlichen Besucherandrang. Mit mehr als 2500 Gästen war sie im April bestens besucht und brachte einiges an Stimmung mit sich. „Wir haben die vergangenen Jahre immer konstant hohe Besucherzahlen und bekommen immer sehr viel positive Resonanz“, sagt Sick.

Kurz vor der Auflösung

Die kommenden Rondellkonzerte und die Musiknacht 2020 finden noch statt, doch was danach kommt, ist unklar. Im Vorstand des Vereins haben einige Mitglieder angekündigt, im nächsten Frühjahr nicht mehr für ihre Positionen kandidieren zu wollen. „Wir haben im Kern des Vereins ungefähr zehn bis zwölf Leute und die sind alle mindestens 40 mit Tendenz nach oben“, erklärt Pressesprecher Sick. Neben dem Vorstand braucht der Verein auch ehrenamtliche Helfer, um die Veranstaltungen in die Tat umzusetzen. Die seien aber nicht das Problem.

Problematisch sei eher das Ausbleiben von jungen Leuten, die Führungspositionen übernehmen wollen. „Neue Leute werden ja auch nicht ins kalte Wasser geworfen, das Team bleibt natürlich bestehen“, so der Pressesprecher. „Unser Anliegen ist es, dass der Verein weiterbesteht“, betont Karsten Wiesner, Vorsitzender des Vereins Biberacher Musiknacht.

Er sucht deswegen händerringend nach neuen Gesichtern und steht somit Interessierten jederzeit offen. „Wer Spaß daran hat, Live-Musik zu sehen und etwas auf die Beine zu stellen, ist bei uns genau richtig“, meint Sick und verweist auf die einzigartige Atmosphäre innerhalb des Vereins und während der Veranstaltungen. Bisher haben sich zwar schon drei Interessierte für die zu vergebenden Posten gemeldet, das reiche aber nicht, um den Verein langfristig am Leben zu erhalten. Wenn sich nicht bald Leute finden, könnte das das Ende der Rondellkonzerte und der Musiknacht bedeuten.

Deutsch-französisches Konzert

Das Auftaktkonzert am 28. Juli wird ganz im Zeichen der deutsch-französischen Städtepartnerschaft stehen. Das deutsch-französische Chorkonzert mit „incogniton" aus Biberach und „La Charrantelle“ aus Valence, soll die Zuhörer auf eine musikalische Weltreise mitnehmen. Das Programm der beiden Chöre beinhaltet Traditionals und Popsongs und führt in unterschiedlichste Länder und Kulturkreise – von Europa über Afrika und Asien bis nach Süd- und Nordamerika. Ganz nach dem Kulturleitthema 2019 des Biberacher Kulturamts: „In der Welt unterwegs“.