Biberacher Riesen spielen tragende Rolle auf der Bregenzer Seebühne

Eigentlich haben sie auf Baustellen ihren großen Einsatz. In Bregenz jedoch sind noch bis zum 23. August zwei Obendreherkrane des Biberacher Liebherr-Werks Opern-Stars. Der „550 EC-H 40 FR.tronic“ und der „280 EC-H 12 Litronic“ sind aktiv in die Handlung der „Aida“ eingebunden. Bis zu zwölf Tonnen schwere Teile des Bühnenbilds bewegen sie nach den Vorgaben der Dramaturgie über die Bühne, aber auch Akteure heben mit Hilfe der Biberacher ab.

„Die Krane haben eine tragende Nebenrolle“, sagt Hans-Martin Frech, Marketing-Leiter des Liebherr-Werks Biberach lachend. Dann folgt Begeisterung: „Sie fügen zum Beispiel eine große Maske zusammen oder lassen Menschen schweben. Am Schluss heben sie ein Boot in die Luft. Das sind Effekte, die haben Sie noch nie gesehen.“

Und nicht nur das. Zudem sind die beiden Krane auch Teil des Bühnenbilds: Ihre Türme und Ausleger bilden einen riesigen Rahmen, in dem die weltweit größte Opern-Freilichtbühne und der nächtliche Himmel über dem Bodensee zu sehen sind.

Entstanden ist die Idee aus der jahrelangen Zusammenarbeit zwischen der Seebühne und Liebherr. Bisher waren die Biberacher Krane beim Auf- und Abbau der Bühnenbilder im Einsatz. „Die Verantwortlichen der Seebühne hatten die Idee, die Krane auch sichtbar in die Handlung zu integrieren. Wir haben dann gemeinsam überlegt, ob so etwas möglich ist“, erzählt Frech. „Das ist ein spannendes Projekt – für beide Seiten. Denn der 550 EC-H 40 FR.tronic ist auch für unsere Verhältnisse ein Riesengerät.“

Eine Hakenhöhe von 59,5 Metern hat der Riese, die Ausladung beträgt 54,5 Meter. 40 000 Kilogramm kann er transportieren. Sein kleiner Opernkollege bringt es auf 39,4 Meter Hakenhöhe, 28,5 Meter Ausladung und 12 000 Kilogramm maximale Traglast.

Von Baustellenkranen unterscheiden sich die beiden Opern-Stars nicht. „Das sind ganz normale Standardkrane. Ihr Standort allerdings ist sehr ungewöhnlich.“ Auf Holzpfählen, so genannten Piloten, die in den Grund des Bodensees gerammt wurden, stehen die beiden Krane. Ein großer Mobilkran hat dann vom Ufer aus den großen Kran montiert. Der wiederum hat dann den kleinen zusammengebaut.

„Kein einfaches Manöver“

Durchaus ungewöhnlich ist auch die Präzission, mit der die Krane bedient werden müssen, um in der Oper mitzuspielen – eine Aufgabe, für die die Kunstkranfahrer lange von Mitarbeitern des Liebherr-Werks trainiert wurden. „Eine so große Baumaschine so auf den Zentimeter genau und minutiös exakt zu steuern, ist kein einfaches Manöver“, sagt Frech. „Mit einem Kran in einer Oper mitzuspielen, das ist schon eine Herausforderung.“ Deshalb bekommen die beiden Kunstkranfahrer am Ende der Opernaufführungen auch einen Extra-Applaus. (fr)