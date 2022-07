Biberacher Radler in Schweidnitz empfangen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach der Klosteranlage von Krzeszów führen die Wege abwechslungsreich durch die Hügel der Waldenburger Sudeten bis zum Stausee Bystrzyckie vor den Toren von Schweidnitz. Gemeinsam radeln wir die letzten Kilometer nach Schweidnitz, wo uns nach der Umrundung des Rynek die Stadtpräsidentin Beata Moskal-Słaniewska persönlich begrüßt. Am Abend sind alle Radfahrer*innen müde aber glücklich und zufrieden über das großartige Raderlebnis in einem harmonischen Team und vor allem erleichtert, das Ziel in Schweidnitz, trotz zahlreicher Pannen, gesund und ohne Unfall erreicht zu haben. Jeder kann stolz sein auf seine zurückgelegte Strecke zwischen 950 km und 1100 km und auf die bewältigten Anstiege zwischen 10500 Hm bis 13500 Hm in neun verschiedenen Mittelgebirgszügen.

Den nächsten Tag verbringen wir zu Fuß, stets engagiert begleitet von unserem Schweidnitzer Ansprechpartner und Dolmetscher Grzegorz Szwegler, auf einer ausgedehnten Stadtführung durch die Friedenskirche, um den Rynek und in der Kathedrale, führen Gespräche zum Kennenlernen und gegenseitigen Austausch mit dem stellvertretenden Stadtpräsidenten und Mitgliedern des Partnerschaftsvereins und am Abend besuchen wir als krönenden Abschluss des Tages auf Einladung der Stadt Schweidnitz eine fulminante Show der Adjaria Vocal & Dance State Company aus Batumi in Georgien als Beitrag zum kulturellen Austausch zwischen Ost und West.

Nur am letzten Tag vor der Heimfahrt fällt ein großer Wermutstropfen auf das bisher so großartige und erfolgreiche Unternehmen Partnerschaftsfahrt nach Schweidnitz. Weil sich Teilnehmer mit Corona infizierten, fuhr die Gruppe einen Tag früher nach Hause. Zum Glück hatten alle einen milden Verlauf.

Trotz dieses abrupten Endes nimmt jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer von dieser langen Fahrt viele bleibende Erinnerungen und unvergessliche Erlebnisse in einer tollen Radgemeinschaft mit nach Hause. Vielen Dank an alle Teilnehmer*innen und Busfahrer Rainer Betz, die alle gemeinsam vor und während der Fahrt dieses einmalige Erlebnis möglich gemacht haben!