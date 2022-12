Biberacher Priester begehen Kapiteljahrtag

Die Biberacher Priester haben an ihrem Kapiteljahrtag bei einer Eucharistiefeier in der Dreifaltigkeitskirche in Kirchdorf der verstorbenen Seelsorger gedacht. Gleichzeitig würdigten sie gemeinsam mit Dekan Stefan Ruf und Dekanatsreferent Robert Gerner anlässlich des jährlichen Alfons-Auer-Gedenktags den Namensgeber des gemeinsamen Dekanatshauses.

Pastoralreferent, Kur- und Klinikseelsorger Wolfgang Preiss-John blickte in seiner Festtagspredigt auf die bewegte Geschichte des Glas-Beton-Kubus in der Kolpingstraße zurück. Als sich 2007 zur Dekanatsreform die Grenzen des Landkreises mit den Flächen des Dekanats erstmals deckten, lief die Suche nach einem geeigneten Namen für das neu errichtete Gebäude. „Bischof Gebhard Fürst sprach vielen aus dem Herzen, als sein Blick unter den ihm vorgelegten Namensvorschlägen auf Alfons Auer fiel“, so der damalige Dekanatsreferent und fügte hinzu: „Der einst beliebte Universitätsprofessor war Bischof Fürst in seiner Funktion als Akademiedirektor in der Nachfolge Auers persönlich verbunden.“ Außerdem sei Auer aufgrund seines biografischen Bezugs zu Biberach als Namenspatron prädestiniert gewesen. Ihm zu Ehren und um ihm über seinen Studentenkreis hinaus zur Bekanntschaft zu verhelfen, berief die Dekanatsleitung einen alljährlichen Kapiteljahrtag ein. Das Alfons-Auer-Haus trägt seinen Namen und Auer selbst bis heute einen Ruf der weltoffenen Theologie auf Zeithöhe, stets nahe am Menschen. Auch Seine Zugewandtheit als Gründungsdirektor der Diözesanakademie für niederschwellig zugängliche Aus- und Fortbildungen im kirchlichen Bereich hib er hervor.