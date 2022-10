Biberacher Post-Jumeleure zu Besuch in Valence

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause besuchten die Biberacher Post-Jumeleure endlich wieder ihre französischen Freunde in Valence. Die Biberacher wurden sehr herzlich in Valence empfangen. Nach einer kurzen offiziellen Begrüßung gab es bei einem leckeren Buffet reichlich Gelegenheit, sich über die Geschehnisse der vergangenen Jahre auszutauschen.

Bei strahlendem Sonnenschein trafen wir uns am Freitag in La Sone zu einem typisch französischen Mittagessen, mit anschließendem Besuch im Jardin Fontaines Petrifiantes. Eine spannende Führung durch die wunderschöne Blütenpracht sowie die interessante und über Jahrzehnte gewachsene Tuffsteinbildung des Gartens rundeten den gelungenen Nachmittag ab. Den Abend ließen die Biberacher gemütlich in ihren Gastfamilien ausklingen. Auch der Samstag wurde individuell mit den Partnerfamilien verbracht, einige besuchten den Partnerschaftsmarkt, das armenischen Museum oder das Valencer Gastronomiefestival. Am Sonntagmorgen hieß es Abschied nehmen von unseren französischen Freunden. Mit der Vorfreude auf den Besuch 2023 in Biberach, machten wir uns auf die Heimfahrt nach Biberach.