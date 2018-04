Biberacher Polizeirevier hat neuen Leiter

Das Polizeirevier Biberach und der Posten Ochsenhausen haben neue Leiter: Joachim Hardegger ist neuer Chef des Reviers Biberach, Hauptkommissar Alfred Neuschl übernimmt die Leitung des Postens Ochsenhausen. Bei einer kleinen Feierstunde am Mittwoch hat Polizeipräsident Christian Nill die beiden Männer in ihre jeweiligen Ämter eingesetzt. Die Beamten des Reviers Biberach, zu dem auch der Posten Ochsenhausen gehört, betreuen rund 95 000 Menschen in 19 Gemeinden und ihren Teilorten.

Nachdem Günther Becker im Oktober zur Hochschule für Polizei in Biberach gewechselt hatte, leitete Roland Ogger übergangsweise die Geschicke des Reviers. Seit April steht nun Joachim Hardegger an der Spitze. Der 48-Jährige ist seit 1986 bei der Landespolizei. Seine ersten Dienstjahre verbrachte er in der Einsatzhundertschaft Göppingen und im Streifendienst in Ulm.

Mehrere Inspektionen geleitet

Im Jahr 2002 schloss Hardegger das Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst ab und kehrte als Polizeikommissar zurück nach Ulm. Umfangreiche Erfahrungen sammelte er als Leiter Verkehrspolizei in Biberach und Fachlehrer bei der Polizeischule in Biberach. 2011 wurde Hardegger nach erfolgreichem Abschluss des Studiums an der Deutschen Hochschule für Polizei in Münster zum Polizeirat ernannt. Mehrere Jahre leitete er verschiedene Kriminalinspektionen in Göppingen und Ulm.

Dabei nahm sich Hardegger auch der Bekämpfung der Wohnungseinbrüche in der Region an. „Sie haben herausragende Fahndungs- und Ermittlungserfolge erzielt, auch über Landesgrenzen hinweg“, sagte Nill. Bei diesem Delikt sei zahlenmäßig ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen, was maßgeblich auch der Verdienst von Hardegger sei. Nill beschrieb ihn als einen Mann, der immer vorne weg geht: „An Einsatzmotivation fehlt es ihm nicht und er versteht es auch, seine Mitarbeiter mitzunehmen und zu motivieren.“

Anspruchsvolle Aufgabe

Glückwünsche gab es an diesem Tag nicht nur von Polizeidirektor Josef Veser, er übernahm die Begrüßung der Gäste, sondern auch von Personalrat Peter Vietz. Hardegger und er kennen sich aus der Zeit des Streifendiensts. „Keiner von uns beiden hätte wohl gedacht, dass wir heute hier stehen“, sagte Vietz. Die Leitung des Reviers sei eine schöne, aber zugleich eine anspruchs- und verantwortungsvolle Aufgabe. Biberach sei ein tolles Revier mit einer tollen Mannschaft, so Vietz. „Und jetzt auch mit einem tollen Leiter.“

Erster Bürgermeister Roland Wersch lobte die bisherig Zusammenarbeit zwischen Stadt und Polizei: „Wir werden auch weiterhin differenziert und besonnen auf Fragestellungen reagieren und haben uneingeschränktes Vertrauen in Sie.“ Die Polizei habe es derzeit schwer, die Politik würde ihr Wirken und Durchgreifen argwöhnisch betrachten: „Für die einen sind sie zu weich, für die anderen zu hart.“ Die Stadt wolle nach wie vor ihren Teil dazu beitragen, den Personalmangel bei der Polizei zu kompensieren. Er hoffe, dass die Sicherheit der Besucher beim Schützenfest und Veranstaltungen wie dem Christkindle-ralassa weiterhin oberste Priorität habe.

Hardegger freut sich auf seinen neuen Job: „Es war eine spannende und erfüllende Tätigkeit bei der Kripo. Die Leitung des Reviers habe ich aber dennoch sehr gerne angenommen.“ Er habe ein gut geführtes Revier vorgefunden: „Trotz knapper Personalressource, die auf jeden Fall verbesserungswürdig ist, ist das Revier ein Garant für Sicherheit.“ Er wolle die Dienstelle mit den Mitarbeitern weiter entwickeln und freue sich schon auf Schützen.