Biberacher Partnerstädte präsentieren sich kulinarisch

Liebe geht durch den Magen, sagt man. Auf internationale Städtepartnerschaften trifft dies zu einem Gutteil sicher auch zu. Deshalb findet parallel zum Biberacher Musikfrühling (siehe Bericht oben) am Samstag, 5. Mai, wieder der traditionelle Markt der Partnerstädte in der Waaghausstraße zwischen Rathaus und Museum statt.

Der Verein „Städte Partner Biberach“ erwartet Besuch aus fast allen sechs Partnerstädten, sodass es wohl einen bunten Sprachenmix aus Schwäbisch, Englisch, Französisch, Georgisch, Italienisch, Polnisch und Deutsch geben wird. Die Besucher erwarten zwischen 9 und 15 Uhr Spezialitäten und Informationen aus den Partnerstädten und -regionen, also aus Valence (Frankreich), Asti (Italien), Telawi (Georgien), Schweidnitz (Polen), dem Tendring District (Großbritannien) und von der Kanalinsel Guernsey. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr Telawi, weil an diesem Wochenende das 30-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Telawi und Biberach gefeiert wird (SZ berichtete).

Für internationale musikalische Umrahmung ist gesorgt: Auf dem Hafenpatz treten ab 11 Uhr die Akkordeonensembles aus Valence und Biberach auf. Später gibt es noch traditionelle und moderne georgische Songs zusammen mit Rock- und Jazzklassikern, dargeboten von der Telawier Rock-Jazz-Band „Stadt der Musik“.

Spezialitäten aus ganz Europa

Die Gäste aus dem italienischen Asti haben tiefroten Barbera d’Asti und andere piemontesischen Weine, Salami, Soßen und Dolci zum Mitnehmen und den Espresso zum gleich Genießen im Gepäck. Aus Schweidnitz bringt eine Gruppe sehr begehrte Waren mit, für die es immer guten Absatz, auch bei in Biberach ansässigen Polen, gibt: Krakauer Wurst, Käse- und Mohnkuchen, Michalki (kleine Pralinen), eingelegte Gurken und Wodka.

Telawi lockt mit Schmuck, Taschen, swanetischem Gewürzsalz, georgischem Wein und der georgischen Spezialität Tschurtschchela – mit Traubensaft überzogene Walnüsse. Die Gäste aus dem Tendring District bieten Tee, diverse Süßigkeiten und Kekse und die beliebte Marmelade (Jam) an. Für französisches Flair sorgen Gäste aus Valence. mit Saucissons, Tome de Chèvre, Ravioles, Caillettes, Clairette und Crémant de Die.

Beim Stand des Freundeskreises Guernsey kann der leckere Gâche Melée gekostet werden, ein in Guernsey beliebter süßer Nachtisch mit Äpfeln. Zudem wird mit Broschüren über die Kanalinsel informiert.