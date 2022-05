Biberacher OB Zeidler nach Corona-Infektion weiter in Reha

Der Biberacher Oberbürgermeister Norbert Zeidler befindet sich in einer gesundheitlichen Reha-Maßnahme. Dies teilte der Erste Bürgermeister Ralf Miller am Montagabend in der Sitzung des Gemeinderats mit. Ursprünglich war damit gerechnet worden, dass Zeidler Mitte Mai seine Amtsgeschäfte wieder würde aufnehmen können. Dies ist aber aktuell nicht der Fall.

„Wir sind in Kontakt“

Wie Miller mitteilte, befindet sich der Oberbürgermeister infolge seiner Corona-Infektion weiterhin in einer Reha-Maßnahme, zu der ihm von ärztlicher Seite dringend angeraten worden sei. Diese Maßnahme sei nun nochmals verlängert worden, so Miller. „Wir sind in Kontakt und im gemeinsamen Austausch darüber, wann der OB vollständig genesen sein wird und in den Dienst zurückkehren kann.“ Einen Zeitpunkt, wann dies der Fall sein wird, nannte der Erste Bürgermeister in der Sitzung nicht.

Wie berichtet hatte sich Zeidler in der zweiten Märzhälfte mit dem Virus infiziert, hatte danach für einige Tage seine Amtsgeschäfte wieder aufgenommen und auch öffentliche Termine absolviert. Aufgrund der Nachwirkungen der Covid-Erkrankung befindet er sich aber seit Anfang April in einem Behandlungs- und Reha-Aufenthalt, wie Miller bereits vor Wochen im Gemeinderat bekanntgegeben hatte.