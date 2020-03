Biberacher OB wird mehr als deutlich: „Wir haben nicht Corona-Ferien!“

Mit deutlichen Worten hat der Biberacher Oberbürgermeister Norbert Zeidler in einer dreieinhalbminütigen Videobotschaft die Bürger am Freitag aufgefordert, sich an die geltenden Regelungen zu halten, die die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen solle. Besonders Eltern und Jugendlichen redet der OB ins Gewissen.

Es ist bereits die Videobotschaft die Norbert Zeidler in dieser Woche an die Biberacher richtet. War die erste am Dienstag im Ton noch moderat, wählt der OB in seinem zweiten Video-Statement deutliche Worte. Bei den Bilden aus Italien, die am Donnerstag Militärlastwagen zeigten, die die Särge mit den Corona-Toten abtransportierten, sei es ihm eiskalt den Rücken heruntergelaufen, so Zeidler.

„So etwas wollen wir, so etwas will ich mit aller Kraft verhindern.“ Leider gebe es aber auch in Biberach immer noch Mitbürger, die den Schuss noch nicht gehört hätten. „Wir haben nicht Corona-Ferien, wir haben einen Corona-Notstand!“, so Zeidler.

Vor allem an zwei Gruppen richtet Zeidler seine Videobotschaft. Die eine sind die Eltern. Viele von ihnen gingen verantwortungsvoll mit der Lage um. „Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, Kleinkinder, die sich bewegen wollen, in kleinen Gruppen zusammenzuhalten“, so der OB und wird mit Blick auf Corona deutlich: „Sie sind nicht erziehungsberechtigt, Sie sind erziehungspflichtig!“

Wir können den Wettlauf nur gewinnen, wenn wir hier in Biberach eine geschlossene Mannschaftsleistung abliefern. OB Zeidler

20 und mehr Kinder auf einem Spielplatz seien momentan „eine toxische Angelegenheit“. Nach den am Freitagnachmittag durch Ministerpräsident Winfried Kretschmann verkündeten Maßnahmen sind derartige Menschenansammlungen ab Samstag ohnehin verboten.

Unterschied Pandemie, Epidemie und Endemie. (Foto: David Weinert / SZ)

Der zweiten Gruppe, der Zeidler eindringlich ins Gewissen redet, sind die Jugendlichen. Unter diesen habe es echte Vorbilder, so der OB und lobt die „grandiosen Hilfsaktionen“, die in den vergangenen Tagen entstanden seien.

„Es gibt allerdings einige wenige, für die habe ich nur ein ,Shame On You!’ (,Schämt euch!’).“ Jetzt Corona-Partys zu feiern, sei nicht nur hohl und dumm, „das ist auch asozial“, so Zeidler. Vielleicht brauche gerade der eigene Opa oder die Oma in ein paar tagen ein Beatmungsgerät. „Bitte übernehmt auch ihr Verantwortung“, appelliert der OB an die Jugendlichen.

„Wir können den Wettlauf nur gewinnen, wenn wir hier in Biberach eine geschlossene Mannschaftsleistung abliefern“, so Zeidler, der seine Botschaft mit den Worten beendet: „Vielen Dank und bleibet g’sund!“