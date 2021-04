Biberacher OB im Austausch mit der Kanzlerin

Ein nicht alltäglicher Termin stand jüngst für Biberachs Oberbürgermeister Norbert Zeidler auf dem Programm. Er hatte Gelegenheit, an einem Austausch der Oberbürgermeister/innen und Bürgermeister/innen der unmittelbaren Mitgliedsstädte des Deutschen Städtetages mit Bundeskanzlerin Angela Merkel teilzunehmen.

Die Regierungschefin nahm sich 90 Minuten Zeit, um mit den Stadtoberhäuptern unterschiedliche Aspekte der aktuellen Corona-Politik zu diskutieren. Die thematische Bandbreite reichte von den Auswirkungen der Pandemie auf Innenstädte, Einzelhandel, Gastronomie und Kultur über die Frage nach der Aufhebung von Beschränkungen für Geimpfte bis hin zu Öffnungsstrategie und der Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Hierbei wurde unter anderem diskutiert, wie aussagekräftig der alleinige Inzidenzwert tatsächlich ist.

„Ich bin unserer Bundeskanzlerin sehr dankbar, dass sie sich in diesen schwierigen Zeiten die Zeit für einen Austausch mit kommunalen Vertretern genommen hat“, so Zeidler in einer Pressemitteilung der Stadt. „Eine enge Abstimmung zwischen politisch Verantwortlichen auf unterschiedlichen Ebenen ist derzeit wichtiger denn je.“