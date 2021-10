Biberacher Neurologie unter neuer Leitung

Zum 1. November übernimmt Privatdozent Dr. Siegfried Kohler die chefärztliche Leitung der Klinik für Neurologie am Biberacher Sana-Klinikum und tritt damit die Nachfolge von Privatdozent Dr. Michael Sabolek an. Der 48-Jährige wechselt nach 13 Jahren von der Berliner Charité nach Biberach. Das teilt der Klinikbetreiber mit.

Bereits seit 2013 gewährleistet die Neurologische Klinik in Biberach die komplette interdisziplinäre Versorgung aller akuten und chronischen Krankheitsbilder aus dem neurologischen Spektrum. Das Behandlungsangebot umfasst die Diagnose und Therapie sämtlicher Erkrankungen des Gehirns, des Rückenmarks, des peripheren Nervensystems und der Muskulatur. Die Abteilung wurde im Jahr 2016 außerdem erstmals von der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft (DSG) als Regionale Stroke Unit für die Versorgung von Schlaganfall-Patienten zertifiziert.

Interimsleitung durch Oberarzt Ecker geht zu Ende

Rund um die Uhr steht hier ein Team aus erfahrenen Fachärzten sowie spezialisiertem Pflegepersonal zur Verfügung, welches eine zügige Diagnose gewährleistet. Das qualifizierte Personal sowie erprobte, den aktuellen Richtlinien entsprechende Abläufe ermöglichen im Anschluss eine rasche, gezielte Behandlung. Die Klinik, die seit Saboleks Wechsel in den ambulanten Sektor kommissarisch vom langjährigen Oberarzt Daniel Ecker geführt wurde, bekommt nun mit Siegfried Kohler eine neue chefärztliche Leitung.

Der 48-jährige gebürtige Wangener war zuletzt 13 Jahre an der renommierten Charité-Universitätsmedizin in Berlin tätig, davon zwei Jahre als Oberarzt in der Interdisziplinären Neurointensivstation. Mit der Zusatzbezeichnung Neurologische Intensivmedizin sowie mehrjähriger Berufserfahrung in allen Bereichen der Neurologie verfügt Kohler über eine umfangreiche fachliche Kompetenz und ist mit dem breiten Aufgabenspektrum der neuen Position vertraut. Durch seine langjährige ärztliche Tätigkeit als Mitarbeiter im zertifizierten Myasthenie-Zentrum der Charité besitzt er auch umfangreiche Spezialkompetenz im Bereich der neuromuskulären Erkrankungen.

Neuer Chef freut sich über Möglichkeiten im neuem Klinikgebäude

„Die diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten, die das Biberacher Klinikum bietet – vor allem im Hinblick auf die optimierten Strukturen im neuen Klinikgebäude – ermöglichen es, Neurologie auf hohem Niveau zu betreiben. Mir ist es wichtig, den Menschen vor Ort weiterhin eine moderne und patientenorientierte Versorgung zu bieten und auch für die Mitarbeiter ein angenehmes und motivierendes Arbeitsumfeld zu schaffen.“, sagt Kohler. „Mit Spannung und Freude sehe ich außerdem der Zusammenarbeit und dem Austausch mit den ärztlichen Kollegen, sei es im Klinikum oder im ambulanten niedergelassenen Bereich, entgegen und würde gerne Patientinnen und Patienten mit neuromuskulären Erkrankungen eine Anlaufstelle in der Region bieten“, so der Facharzt für Neurologie. „Weiterhin möchte ich insbesondere die hohe Qualität der Schlaganfallversorgung im Landkreis Biberach beibehalten und versuchen, diese noch weiter auszubauen.“

Sana-Geschäftsführerin Beate Jörißen zeigt sich erfreut über die qualifizierte Nachbesetzung. Sie freue sich, dass in Person von Kohler ein versierter Chefarzt für Biberach gewonnen wurde. Sie „wünsche ihm heute schon einen guten Start bei uns im Klinikum“. Sie bedankte sich zudem bei Ecker, der die Fachabteilung in den vergangenen Monaten „sehr kompetent und mit hohem Engagement kommissarisch geleitet“ habe: „Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm.“