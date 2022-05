Biberacher Musikfrühling geht in die 32. Runde

Nach zwei Jahren Corona-Pause feiert der Biberacher Musikfrühling am Samstag, 7. Mai, eine Neuauflage, heuer ist es bereits Nummer 32. Von 11 bis 18 Uhr bieten diesmal fast 1000 Mitwirkende an 16 Standorten in der Biberacher Altstadt ein abwechslungsreiches Programm aus Musik, Tanz und weiteren Aktionen. Außerdem findet zwischen 8 und 15 Uhr auch wieder Partnerschaftsmarkt statt, bei dem es Köstlichkeiten aus den Biberacher Partnerstädten und -regionen zu kaufen gibt.

Eröffnet wird der 32. Biberacher Musikfrühling um 11 Uhr auf der Hauptbühne auf dem Marktplatz. Stilmäßig wird in den folgenden Stunden an unterschiedlichen Plätzen die volle Banbreite geboten: Diese reicht von Volksmusik über Schlager, Gospel, Jazz, Oldies, Rock, Country, Pop, Heavy Metal bis hin zu afrikanischen Trommeln. Street- und Showtänzer, Musikcomedy und Musicalmelodien runden die Veranstaltung ab.

„Tanz durch die Jahrhunderte“ auf dem Viehmarktplatz

Auf dem Viehmarktplatz findet von 11 bis 16 Uhr eine Sonderaktion der verschiedenen Tanzgruppen zum Biberacher Schützenfest „Tanz durch die Jahrhunderte“ statt. Auf dem Schadenhof steht das Jugend-Aktiv-Spiel-Mobil. Hier gibt es von 11 bis 16 Uhr: Bierkastenrutschen, Kinderschminken, Kinderspiele, Break-Dance und vieles mehr. Der Biberacher Musikfrühling ist eine Veranstaltung der Werbegemeinschaft Biberach.

Auf dem Hafenplatz und in der Waaghausstraße findet der internationale Markt der Partnerstädte des Vereins „Städte – Partner – Biberach“ statt. Der Verein ist trotz der Unwägbarkeiten durch die Pandemie zuversichtlich, Vertreter aus den meisten Partnerstädten begrüßen zu dürfen. Auf die Besucher warten somit Infos und landestypische Spezialitäten aus Asti, Schweidnitz, Telawi, Tendring District und Valence. Musikalische Unterstützung wird es durch eine Gruppe aus dem polnischen Schweidnitz geben, die auf der Bühne am Hafenplatz auftritt. Vier junge Musiker der Akademia Rozwoju Talentów werden mit polnischen Liedern und Cover internationaler Hits unterhalten.

Land unterstützt Markt der Partnerstädte

In diesem Jahr wird der Partnerschaftsmarkt vom Staatsministerium Baden-Württemberg unterstützt. Der Markt der Partnerstädte wird als Veranstaltung durch das Staatsministerium Baden-Württemberg im Rahmen der Aktion „12 Sterne für Europa“ als Mitveranstalter unterstützt. Auf dem Markt werden Informationen über die Europäische Union zum Mitnehmen auslegt.