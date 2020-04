Biberacher Musikfrühling und E-Mobilitätstag wegen Corona abgesagt

Der für den 9. Mai geplante 32. Biberacher Musikfrühling und der für 10. Mai vorgesehene Biberacher eMobil-Tag sind wegen des Coronavirus abgesagt. Dies teilt die Werbegemeinschaft Biberach als Veranstalter mit.

Auf ihrer Internetseite bietet die Werbegemeinschaft eine Übersicht aller Geschäfte und Dienstleister, die auch während der Corona-Krise für ihre Kunden da sind.

Gemeinsame Initiative gestartet

Viele Biberacher Geschäfte haben aufgrund von Corona geschlossen oder nur teilweise geöffnet – der persönliche Kontakt und die Möglichkeit zum Einkaufen sind stark eingeschränkt.

In einer gemeinsamen Initiative haben der Bibercard-Verein und die Werbegemeinschaft Biberach auf der Internetseite www.typisch-biberach.de unter der Rubrik „Wir haben offen – und/oder bieten einen besonderen Service” eine Übersicht über alle Biberacher Geschäfte und Dienstleister aufgelistet, die auch während der Corona-Krise für die Kunden da sind – ob persönlich, am Telefon, mit Lieferservice oder eigenem Webshop.

Erledigungen aufschieben, falls möglich

Fast 100 lokale Gewerbetreibende haben sich auf der Internetseite eingetragen. Für alle Biberacher und Kunden aus dem Umland bietet sie Hilfe für den Einkauf von Lebensmitteln und für viele andere wichtige, nicht aufschiebbare Erledigungen.

SCHWÄBISCHE BRINGT ZUSAMMEN - Das Corona-Hilfe-Portal für die Region Hier geht's zum Portal

„Nutzen Sie diese Möglichkeit zum Kontakt und Einkauf mit uns. Bleiben Sie uns verbunden. Es gibt auch eine Zeit nach der Corona-Krise. Helfen Sie mit, unsere Stadt auch in Zukunft lebendig und vielfältig zu erhalten. Helfen Sie mit, dass Tausende Beschäftigte ihren Arbeitsplatz in unserer Stadt behalten“, wird Gustav Eisinger, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Biberach, in der Pressemitteilung zitiert.