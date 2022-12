Biberacher Musiker spielen am 26. Dezember im Abdera

Nach zwei Jahren Zwangspause ist er zurück: Der Sechsundzwanzigste in der Biberacher Kulturhalle Abdera. Mehrere Acts aus Biberach und Umgebung laden zu einem Abend der Zusammenkunft und Gemeinschaft ein. Auf der Bühne zu sehen sein werden Fabio Battista (Pop/Soul), Still Sane (Indie /Electronic/Pop) und Sweed (Foto: Natalie Linya Arnold) samt Band (Indie/Pop/Rock). Abgerundet wird das Programm durch Leeu, der mit einem DJ-Set dem Weihnachtsfest 2022 einen gebührenden Abschluss liefert. Einlass ist um 20 Uhr. Tickets gibt’s im Vorverkauf für zwölf Euro, an der Abendkasse für 15 Euro. Weitere Infos online unter www.abdera-bc.de.