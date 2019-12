Biberacher Modell feiert den zehnten Jahrgang

Im September ist der zehnte Kurs des Biberacher Modells Holzbau Projektmanagement gestartet. Um diesen Anlass zu feiern, wurden alle Teilnehmer, Absolventen, Dozenten und Professoren nun zur Geburtstagsparty eingeladen.

Hauptgeschäftsführer Thomas Schäfer konnte mehr als 130 Gäste begrüßen. Bei so vielen jungen Menschen, die alle holzbauaffin seien, sei der Holzbau für die Zukunft bestens gerüstet, so Schäfer. Die Holzbaubranche habe einen enormen Bedarf an qualifizierten Fachkräften. Schäfer würdigte in seiner Ansprache die Weitsicht seines Vorgängers Joachim Hörrmann, zusammen mit Thomas Rothfuß, dem ehemaligen Leiter der Biberacher Einrichtung, einen Ausbildungsgang für den Unternehmernachwuchs zu kreieren. Gerhard Lutz war im Kompetenzzentrum Holzbau & Ausbau dann die treibende Kraft, die das Studienmodell entwickelt hat. Mit Professor Norbert Büchter wurde die Idee an der Hochschule Biberach vertreten. In beiden Einrichtungen konnten die anfänglichen Vorbehalte ausgeräumt werden, sodass am 1. September 2010 der erste Jahrgang an den Start ging.

Büchter und Lutz waren Referenten der ersten Stunde, referieren noch heute in den Bereichen Mathematik beziehungsweise Bauphysik und lassen es sich auch nicht nehmen, jedes Jahr bei den Vorstellunggesprächen mit dabei zu sein, um den Nachwuchs zu sichern. Für ihren Einsatz und das langjährige Engagement erhielten Büchter und Lutz aus den Händen des Leiters des Bildungszentrums Holzbau, Markus Weitzmann, und dem Hauptgeschäftsführer des Landesinnungsverbands, Thomas Schäfer, einen Timmy und ein Präsent. In kurzen Statements schilderten Lutz und Büchter den Werdegang des Biberacher Modells aus ihrer Sicht mit allen Herausforderungen, den anfänglichen Anlaufschwierigkeiten und mit reichlich geschichtlichen Anekdoten gewürzt. Die beiden wurden bei einem studentischen Holzbauquiz auch gleich in fachlicher Hinsicht geprüft und schlugen sich sehr gut.

Zum Abschluss erzählten Teilnehmer des Biberacher Modells ihren beruflichen Werdegang und stellten die Vorzüge des Studiengangs dar.

Seit 2010 haben im Biberacher Modell rund 320 Teilnehmer eine Ausbildung mit Studium begonnen. Im Biberacher Modell Holzbau Projektmanagement/Bauingenieurwesen können Teilnehmer mit Abitur innerhalb von 5,5 Jahren eine Zimmererausbildung absolvieren sowie die Abschlüsse geprüfter Polier und Zimmermeister erlangen und einen Bachelor of Engineering Holzbau Projektmanagement/Bauingenieurwesen.