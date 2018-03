Biberacher Memo-Meisterschaft geht in heiße Phase

Die Spannung steigt: Am Samstag, 9. Juni, steigt ab 11 Uhr das Finalturnier der 1. Biberacher Memo-Meisterschaft in der Stadtbierhalle. Veranstalter ist die Bürgerstiftung Biberach, Schirmherr ist Oberbürgermeister Norbert Zeidler. Dabei sein kann jeder, vorausgesetzt, er setzt sich bei einem Qualifikationsturnier mit mindestens acht Teilnehmern durch.

Nachdem bereits erste Gruppen ihre besten Spieler gemeldet haben, bricht aktuell das Memo-Fieber an Biberacher Schulen aus. Außerdem finden in den kommenden Wochen einige öffentliche Qualifikationsrunden in Biberacher Gaststätten und Lokalitäten statt (siehe Kasten). „Da kann jeder zwischen sechs und 106 Jahren einfach hinkommen und mitspielen“, sagt Eva-Maria Dünkel von der Bürgerstiftung.

Der Spielmodus in der Qualifikation ist vollkommen frei, sagt Karl Schley, Turnierleiter für das Finale: „Egal, ob man wie bei einer Fußballmeisterschaft mit Gruppenspielen beginnt, eine Zwischenrunde einlegt, um die Finalisten zu ermitteln, oder ob man von Anfang an K.-o.-Spiele macht.“ Man könne ein Duell in einem Spiel entscheiden oder in mehreren, ähnlich den Gewinnsätzen im Sport. „Oder man ermittelt ein Ranking über die Summe der gefundenen Kartenpaare oder mischt die Systeme sogar“, regt der erfahrene Sportfunktionär und ehemalige Schulrektor an.

Beliebig sei auch, mit welchen Spielen oder mit wie vielen Kartenpaaren gespielt werde. „Entscheidend ist, dass wir am Ende Namen und Kontaktdaten der vier Besten haben“, so Schley. Er geht davon aus, dass die Ausscheidungsrunden zwischen 80 Minuten und zweieinhalb Stunden dauern, selbst wenn mehr als 20 Memo-Spezialisten mitmischen. Bis 20. April müssen alle Ergebnisse der Qualiturniere an die Bürgerstiftung übermittelt sein (siehe Kasten).

Jeder Teilnehmer des Endturniers erhält das neue „Merke 2“-Spiel der Bürgerstiftung, das am 9. Juni erscheint. Den besten drei winken zusätzlich 300, 200 und 100 Euro. Für Jugendliche unter 18 Jahren sind die Gewinnchancen höher: Die besten erhalten 500, 300 und 200 Euro aus dem Topf des Fritz-Montag-Bürgerstiftungspreises.

Nachdem das erste „Merke 2“-Spiel der Bürgerstiftung vor einigen Jahren 33 Kartenpaare zum Thema „Biberach gebaut“ hatte, sind auf den neuen Spielkarten Motive von Brunnen und Gewässern aus der Stadt zu sehen. Es kostet zehn Euro. Größere Stückzahlen gibt die Bürgerstiftung zu einem günstigeren Subskriptionspreis ab. Gestaltet wurde es von Schülern des Hauchler-Studios.

Qualiturniere sind am:

Montag, 5. März: Kaffeebühne (19 Uhr)

Samstag, 10. März: Biberkeller (15 Uhr)

Sonntag, 25. März: Tweety (14 Uhr)

Freitag, 6. April: Schwarz Rössle (16 Uhr)

Vereine oder Gruppen, die ein eigenes Qualiturnier spielen wollen, müssen dies unter merke2@buergerstiftung-biberach.de (Teilnehmer, Ort und Datum) anmelden. Anschließend ist eine Dokumentation der Ausscheidung mit Namen, Alter und Kontaktdaten der vier besten Memo-Spieler an die Bürgerstiftung zu schicken.