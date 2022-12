Biberacher Malteser helfen in Rumänien und Polen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch dieses Jahr waren die ehrenamtlichen Malteser der Kreisgliederung Biberach aktiv. Anfang November führte Laszlo Mihai einen Hilfstransport nach Rumänien durch. Sein Ziel war das Zentrum für schwerbehinderte Kinder in Szeklerkreuz im Kreis Harghita in der Region Siebenbürgen. Dorthin lieferte er Rollatoren, Schulranzen, Lebensmittel, Sondennahrung und Hygieneartikel. Und er legte selber Hand an bei der Reparatur vorhandener Geräte.

Ende November ging es dann zusammen mit Alfred Billwiller nach Schweidnitz in die polnische Partnerstadt Biberachs. Das Kinderheim in der Ulica Serbska erhielt eine neue Waschmaschine. Dem Obdachlosenheim, dem Behindertenheim in Jaskulin und der Behindertentagesstätte PSONI wurden Frotteewaren, Toilettenstühle, Rollatoren und elektrisch betriebene Pflegebetten geliefert. In die Wiedereingliederungswohnung für Menschen mit Behinderungen war eingebrochen worden und unter anderem deren Fernseher gestohlen worden. Zur Beschaffung eines Ersatzgerätes steuerten die Malteser 2000 Złoty bei. Für ihre Leistungen wurden die Biberacher Helfer von der Schweidnitzer Stadtpräsidentin Beata Moskal-Słaniewska zusammen mit Ansprechpartner Grzegorz Szwegler empfangen. Außerdem erfolgte ein Empfang im Landratsamt bei Landrat Piotr Fedorowicz, Vizelandrat Zygmunt Worsa, Vorstandsmitglied Alicja Synowska und Monika Pasternak vom Büro für europäische Angelegenheiten. Zu guter Letzt fand noch eine Exkursion ins verschneite Eulengebirge statt, wo die Festung Silberberg besichtigt wurde.

Spenden für zukünftige Hilfstransporte können auf das Malteserkonto DE 26 6545 0070 0000 0008 11 überwiesen werden.