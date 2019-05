Biberacher Luftsportverein fliegt nach Zell am See

Der Luftsportverein Biberach hat seinen ersten Ausflug in diesem Jahr ins österreichische Zell am See unternommen. Wie der Verein berichtet, waren sechs Piloten mit drei Flugzeugen des Vereins gemeinsam einen Tag lang unterwegs. Sie starteten vom Flugplatz Biberach aus Richtung Rosenheim und flogen dann weiter über Kufstein und St. Johann in Tirol zum Flugplatz Zell am See. Auf dem Rückweg statteten die Piloten aus Biberach dem Bundeswehr-Luftsportring Laupheim einen Besuch ab, der auf dem Heeresflugplatz Laupheim sein 50-jähriges Bestehen feierte.