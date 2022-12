Biberacher Lichterglanz von oben

Der erste Schnee hat die Biberacher Altstadt in eine funkelnde Winterlandschaft verwandelt. Vor allem am Abend entfaltet sie im Glanz der Lichter und der Giebelbeleuchtung ihren besonderen Reiz. Vom rund 70 Meter hohen Kirchturm der Stadtpfarrkirche St. Martin hat man einen ganz besonderen Blick auf den Lichterglanz.

Der Christkindles-Markt, der am Sonntag endet, wirkt wie ein Wimmelbild, die Bereich zwischen Schadenhof und Ochsenhauser Hof wie eine Ansammlung aus weihnachtlichen Miniaturhäuschen. Spannend ist auch der Kontrast zwischen der warmen Beleuchtung in der Altstadt und der eher kühleren Lichtfarbe in und um die modernen Gebäude am Innenstadtring.