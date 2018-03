Biberacher laufen mehr als 560 Kilometer

Ergebnisse der Biberacher Läufer: Beim 24-Stunden-Lauf in Asti traten pro Mannschaft 24 Läufer an, die sich jede Stunde abwechselten. Entscheidend war am Schluss die Gesamtstrecke des Teams. Die schnellsten Biberacher Läufer waren Peter Zdebik (14,682 Kilometer), Willi Waibel (14,400), Thomas Felber (14,320), Volker Hinze (13,740) und Florian Gawatz (13,663). Die Besten bei den Frauen waren Marion Waibel (13,597 Kilometer), Rose Zdebik (13,296), Martina Locherer (12,904), Birgit Fakler (12,558) und Ingrid Schuler (12,400).

In der „Salami-Klasse“, in der ein Index aus Gewicht, Laufleistung und Körpergröße zählt, erkämpften sich die Heggbacher Sportler Kevin Seitz, Ottmar Dettling und Joachim Burger die ersten drei Plätze. Sie erhielten dafür Preise in Form italienischer Salamis. Alle Ergebnisse sind abrufbar unter www.ssvittorioalfieri.eu