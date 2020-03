Biberacher Landrat: Kommunen sollen Maßnahmen planen

Noch ist kein Fall von Coronavirus im Landkreis Biberach aufgetreten. Um dennoch für den Ernstfall vorbereitet zu sein, hat Landrat Heiko Schmid die Bürgermeister des Kreises über die aktuelle Lage informiert, um im Bedarfsfall schnell und angemessen handeln zu können. Das teilt das Landratsamt mit. Laut Mitteilung berichtete der Landrat den Bürgermeistern, dass es im Landkreis Biberach nach wie vor keinen nachgewiesenen Coronafall gebe (Stand 3. März 2020, 12 Uhr). Es würden jedoch sehr viele Influenzafälle dem Kreisgesundheitsamt gemeldet. Der Landrat sagte, dass die Städte und Gemeinden als Ortspolizeibehörden wichtige Aufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz in eigener Zuständigkeit wahrnehmen müssten. Landrat Heiko Schmid forderte die Kommunen auf, entsprechende Maßnahmen zu planen. So seien sie in Absprache mit dem Kreisgesundheitsamt für die Anordnung von Maßnahmen wie Quarantäne, Schließung von öffentlichen Einrichtungen oder Absage von Veranstaltungen zuständig. Falls nötig, übernehmen die Kommunen die Vermittlung entsprechender Hilfsdienste für die Versorgung hilfebedürftiger Personen, beispielsweise bei Alleinstehenden in häuslicher Quarantäne und sind erster Ansprechpartner für die Bürger vor Ort. Dr. Monika Spannenkrebs, Leiterin des Kreisgesundheitsamtes, machte deutlich, dass es Ziel der Anstrengungen sei, die Ausbreitung über einen möglichst langen Zeitraum zu strecken, damit die Gesundheitsversorgung für erkrankte Personen mit einem schweren Krankheitsverlauf gesichert werden könne.