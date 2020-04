Biberacher Landrat bittet Bürger in der Corona-Krise weiter um Geduld

Vor Beginn der Osterferien wendet sich Landrat Heiko Schmid mit einem weiteren Appell an die Öffentlichkeit. Zudem gewährt er einen Einblick in seine Erfahrungen mit der häuslichen Quarantäne.

„Außergewöhnliche, anstrengende, belastende Tage liegen hinter uns, außergewöhnliche, anstrengende, belastende Tage liegen noch vor uns“, leitet Schmid seine Botschaft ein, bereitet darauf vor, dass auch die Osterferien „so ganz anders“ sein werden und erinnert daran, dass die aktuellen Entbehrungen nötig seien, „um Menschen vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen und so Leben zu retten“.

Gleichzeitig dankt Schmid den Bürgern „für die Disziplin, mit der Sie sich an die strengen Vorgaben halten“ und dafür, „was Sie in diesen außergewöhnlichen Tagen für Ihre Mitmenschen tun“.

Ich will diese wertvolle Erfahrung nicht missen und kann jetzt ein Stück weit mitreden, wenn Menschen in diesen Tagen von ihren Erfahrungen in der Quarantäne berichten. Heiko Schmid

Nach dem beruflichen Kontakt mit einer positiv getesteten Person, befindet sich der Landrat seit Sonntag und voraussichtlich bis Montag in häuslicher Quarantäne. Ihm gehe es gesundheitlich gut, seine Dienstgeschäfte nehme er über Telefon, E-Mail und Videokonferenzen wahr.

„Ich will diese wertvolle Erfahrung nicht missen und kann jetzt ein Stück weit mitreden, wenn Menschen in diesen Tagen von ihren Erfahrungen in der Quarantäne berichten. Denn Quarantäne ist noch mal etwas Anderes als soziale Distanzierung“, so Schmid.

Mitgefühl mit persönlich Betroffenen

Bereit vergangene Woche hatte Schmid jenen Menschen gedankt, die in verschiedenen Bereichen ihren Beitrag zur Bewältigung der Krise leisten. In dieser Woche richtet er den Blick auf Menschen, die persönlich unter der Krise zu leiden haben, etwa den Menschen, „die einen geliebten Menschen verloren haben und ihn jetzt nur im kleinsten Kreis verabschieden dürfen“, aber den Geburtstagskindern und denjenigen, die sich um ihren Arbeitsplatz oder ihren Betrieb sorgen.

Für die nächsten Tagen und Wochen wünscht sich Schmid, dass all „so diszipliniert wie bisher“ bleiben und sich weiterhin an die Kontakt- und Abstandsregeln halten. Und: „Mögen diejenigen, die jetzt krank sind, gesund werden. Und diejenigen, die gesund sind, auch gesund bleiben.“

Bürgertelefon am Wochenende

Das Corona-Bürgertelefon ist am Wochenende von 9 bis 15 Uhr geschaltet und unter 07351/527070 zu erreichen. Außerdem ist der hausärztliche Notdienst unter Telefon 116117 erreichbar und die Hotline des Landesgesundheitsamts unter 0711/90439555.

Zahlreiche Informationen rund um das Virus, seine Auswirkungen und die damit verbundenen Regelungen und Unterstützungsangebote für Unternehmen und Betriebe sind auch im Internet unter www.biberach.de abrufbar. Die Internetseiten werden auch am Wochenende aktualisiert, wenn es notwendig ist.