Biberacher Kreis-Jusos wählen neuen Vorstand

Die Jusos im Kreis Biberach haben einen neuen Vorstand gewählt. Bei der Jahreshauptversammlung in Biberach wurden Madlen Dobler und Ioannis Tagos als neues Vorsitzenden-Duo für die Kreis-Jusos gewählt.

Der neue stellvertretende Vorsitzende ist Tom Hannig. Zum Finanzbeauftragten ist Manuel Riek gewählt worden. Felix Kolb wird als Öffentlichkeitsbeauftragter fungieren, während Jochen Mezger als Beisitzer Teil des Vorstands ist. Die Jusos möchten die Stimme der Jugend in der Region sein und sich für Themen wie das Wahlrecht ab 16 oder die Erhöhung der Mindestausbildungsvergütung einsetzen.

Franz Lemli, SPD-Fraktionsvorsitzender im Kreistag, ermutigte die Jusos als Gastredner dazu, sich vor allem kommunalpolitisch zu betätigen: „Natürlich möchte man als junger Mensch am liebsten die gesamte Welt retten. Man darf aber nicht vergessen, dass man auch schon durch sein Engagement vor Ort viel bewegen kann.“ Einen Plan, was sie vor Ort verbessern könnten haben, die Kreis-Jusos bereits: „Während in Großstädten wie Stuttgart oder Ulm Kulturfestivals wie der Christopher Street Day veranstaltet werden, gab es in Biberach noch kein Festival dieser Art. Wir möchten deshalb die kulturelle Vielfalt und das Angebot für junge Menschen erweitern und beispielsweise einen Christopher Street Day für Biberach etablieren“, so Dobler. Für Tagos ist es wichtig, dass die Jusos sich für ihre Grundwerte in der Region einsetzen: „Wir möchten Gleichberechtigung zwischen allen Geschlechtern und den internationalen Austausch sowie die soziale Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft fördern.“

Neben der politischen Arbeit wollen die Jusos durch interessante Aktionen wie Spieleabende und Stammtische möglichst viele junge Leute in der Region für Politik und die Sozialdemokratie begeistern. Interessierte und Engagierte sind zu den zukünftigen Veranstaltungen und Aktionen gerne eingeladen und können per E-Mail an jusos-bc@gmx.de mit den Kreis-Jusos Kontakt aufnehmen.