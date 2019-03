Biberacher Karl-Arnold-Schule schließt Freundschaftsvertrag mit georgischer Berufsschule

Es können nicht nur Schüler von Lehrern lernen, sondern auch Schulen von anderen Schulen. Daher haben Renate Granacher-Buroh, Schulleiterin der Biberacher Karl-Arnold-Schule und Kote Dolidze, Schulleiter des Prestige-Berufskollegs aus Telawi, einen Freundschaftsvertrag unterzeichnet. Zur offiziellen Unterzeichnung am Donnerstag kamen Biberachs Oberbürgermeister Norbert Zeidler, Finanzdezernent Holger Adler vom Landratsamt und Gisela Baumann, Leiterin des Amts für Bildung und Schulentwicklung, in die Karl-Arnold-Schule.

„Die Unterzeichnung des Freundschaftsvertrags zwischen unseren Schulen ist der erste Schritt hin zu einer immer weiter gehenden Zusammenarbeit“, sagt Renate Granacher-Buroh. Ihr georgischer Amtskollege wies darauf hin, dass bereits gemeinsame Schritte unternommen worden seien. „Diese Partnerschaft kommt den Jugendlichen und damit der Zukunft unseres Landes zugute“, lobte Kote Dolidze die Zusammenarbeit. Der studierte Architekt hat nach der Unabhängigkeit seines Heimatlands im Kaukasus das Berufskolleg aufgebaut, um den Verlust an beruflicher Bildung aufzufangen, der mit Ende der Sowjetunion auftrat. Um die berufliche Bildung in Telawi zu fördern, wurde die Partnerschaft zwischen den Schulen begonnen.

Bisher kooperieren die Schulen in den Bereichen Sanitär, Friseurhandwerk und EDV. Hierzu findet Wissenstransfer in verschiedenen Formen statt, zum Beispiel durch Besuche georgischer Lehrer in Biberach. „Für die weitere Zusammenarbeit ist der Kfz-Bereich sehr wichtig. Wir suchen zum Beispiel bei Betrieben in der Region ausgemusterte Modelle, an denen die Schüler in Telawi lernen können“, erläutert Sabine Engelhardt vom Biberacher Kulturamt. Sie betreut die Städtepartnerschaft mit Telawi.

Städtepartnerschaft seit 1987

Die Zusammenarbeit der Berufsschulen ist Teil der Städtepartnerschaft zwischen Telawi und Biberach, die seit 1987 besteht. Mitgetragen wird diese von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Deren Vorsitzender Rainer Etzinger ist in mehreren Projekten in Telawi engagiert. Diese Projekte werden vom Städtenetzwerk Südkaukasus, zu dem Biberach gehört, finanziell gefördert und vom Bundesministerium für Entwicklung unterstützt.

Neben den Schulen finden auch in den Bereichen Kinderbetreuung und Tourismus Austauschprojekte statt. Oberbürgermeister Zeidler bekräftigt die Unterstützung der Schulpartnerschaft durch die Stadt. „Der Wissenstransfer ist ein großes Zukunftsthema, das wir gemeinsam angehen“, sagt Norbert Zeidler. Der Landkreis als Träger der gewerblichen Karl-Arnold-Schule ist ebenfalls an der Zusammenarbeit beteiligt. „Wir unterstützen die Partnerschaft und haben bereits Schulmöbel nach Telawi geschickt“, berichtet Holger Adler. Jetzt werde die Freundschaft zwar symbolisch beschlossen, in Zukunft müsse man sie jedoch mit Leben füllen.