Biberacher Künstler stellen in Stuttgart aus

Die Biberacher Künstler des „Township Art Projects“, Daschu und Florian Kaiser, und der Ulmer Fotograf Benno Heller stellen ihre Fotografien aus dem südafrikanischen Slum bis 24.Juni in der Galerie Abtart in Stuttgart aus. Nachdem die „Blue Gallery“ in Biberach Ende 2015 ein voller Erfolg war, geht es nun in Stuttgart weiter. Die Vernissage ist am heutigen Freitag, 29. April, um 19.30 Uhr. Eingeführt werden die Besucher von Tobias Wall, für die passende Musik sorgt Chelo Wieland vom Ochsenhauser Hip-Hop-Duo SAM.

Rund 25 Fotografien werden aus dem Township namens Waterworks bei Kapstadt gezeigt. Zusätzlich haben die Streetart-Künstler Daschu und Florian Kaiser noch ein Original auf einen Wellkarton gesprüht: „Es ist das Porträt einer Frau, die im Slum lebt“, sagt Kaiser. „Es ist mehr als fünf Meter hoch und steht auch zum Verkauf.“ Drei Tag haben die beiden daran gearbeitet. Dass die Biberacher jetzt in Stuttgart ausstellen, ist Grund zur Freude: „Es ist eine renommierte Galerie, für uns ist das ein nächster wichtiger Schritt“, sagt Kaiser.

Geöffnet hat die Galerie Abtart in der Stuttgarter Rembrandtstraße18 von Dienstag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr. Weitere Infos auch im Internet unter

www.facebook.com/townshipartproject