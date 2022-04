Biberacher Juso-Kreisverband wählt neuen Vorstand

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Jusos im Kreis Biberach haben einen neuen Vorstand gewählt. Bei der Jahreshauptversammlung wurde Manuel Riek zum neuen Vorsitzenden der Kreis-Jusos gewählt.

Tom Hannig wurde in seinem Amt als stellvertretender Kreisvorsitzender wiedergewählt. Zum Finanzbeauftragten wurde Felix Kolb gewählt. Die ehemalige Kreisvorsitzende Madlen Dobler (Teil der ehemaligen Doppelspitze) wird als Öffentlichkeitsbeauftragte fungieren, während Julian Bott als Beisitzer Teil des Vorstands ist.

Der neu gewählte Vorsitzende Manuel Riek dankte der ehemaligen Vorsitzenden-Doppelspitze bestehend aus Madlen Dobler und Ioannis Tagos ausdrücklich für ihre Tätigkeiten.

Als Gastredner bedankte sich der Bundestagsabgeordnete Martin Gerster (SPD) für die Arbeit der Jusos in dem vergangenem Jahr, insbesondere für den Bundestagswahlkampf. Weiterhin zeigte sich Gerster erstaunt über die Aktionen, welche die Jusos unter anderem mit anderen Jugendorganisationen politischer Parteien auf die Beine gestellt haben, so z.B. eine Mahnwache oder verschiedene Kundgebungen. Er ermutigte die Jusos ihre gute Arbeit weiterhin fortzusetzen und wünschte bei der kommenden Arbeit dem neuen Vorstand viel Erfolg.

Die Jusos möchten in diesem Jahr die kulturelle Vielfalt und das Angebot für junge Menschen erweitern und beispielsweise einen Christopher Street Day in Biberach organisieren. Hierüber hinaus möchten die Jusos die Stimme der Jugend in der Region sein.

Neben der politischen Arbeit wollen die Jusos durch interessante Aktionen wie z.B. Stammtische möglichst viele junge Leute in der Region für Politik und Sozialdemokratie begeistern. Interessierte sind zu den zukünftigen Veranstaltungen und Aktionen gerne eingeladen und können per E-Mail (jusos-bc@gmx.de) oder über den Instagram-Account (jusos_kreis_biberach) mit den Kreis-Jusos Kontakt aufnehmen.