Biberacher Jugendparlament steht vor dem Aus

Kandidieren können in Biberach wohnende Jugendliche ab Klassenstufe 7 und bis zu einem Höchstalter von einschließlich 19 Jahren. Bewerbungsbögen gibt es im Jugendhaus, im Rathaus oder im Internet unter www.jupa-biberach.de. Bewerbungen können bei der Stadt Biberach, Marktplatz 7/1, abgegeben werden. Weitere Informationengibt es bei der Geschäftsstelle des Jugendparlaments unter Telefonnummer 07351/51-818 oder per E-Mail an jupa@biberach-riss.de.