Biberacher Jazzpreis 2022

Der Biberacher Jazzpreis ist einer der wenigen international ausgeschriebenen Preise für den Jazznachwuchs. Seit 1990 wird er alle zwei bis drei Jahre verliehen und gehört somit fest zum Biberacher Kulturgeschehen. Das Finale findet am Samstag, 21. Mai, um 18 Uhr zum vierzehnten Mal statt, in diesem Jahr zum ersten Mal in der Gigelberghalle. Vor allem jüngeren Jazzmusikerinnen und -musikern bietet er seit über einem viertel Jahrhundert eine Plattform, um sich zu präsentieren.

Dem Aufruf zur Bewerbung sind in diesem Jahr 25 Jazz-Formationen gefolgt. Die fünf besten spielen am Finaltag um knapp 5000 Euro Preisgeld. Die Beliebtheit des Preises liegt mittlerweile unter anderem darin begründet, dass die bisherigen Preisträger meist beachtliche Karrieren gestartet haben. Neben der Jury, bestehend aus Rebecca Trescher, Prof. Dr. Jürgen Seefelder, Oliver Hochkeppel und Dr. Helmut Schönecker, hat auch das Publikum die Möglichkeit die jungen Musiker zu bewerten. Zum vierten Mal wird auch ein Kompositionspreis vergeben.

Die Preisverleihung des Jazzpreises findet im Rahmen des sich anschließenden Kurzkonzertes von der Gruppe „Grupa Janke Randalu“, statt. Die Veranstalter bitten, eine Maske zu tragen.

Eintrittskarten für alle Veranstaltungen sind beim Kartenservice im Rathaus der Stadt Biberach, Marktplatz 7/1, am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8:30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr, am Mittwoch von 8.30 bis 18 Uhr und Samstag von 8.30 bis 12.30 Uhr erhältlich. Online sind Tickets unter www.kartenservice-biberach.de buchbar. Telefonische Kartenbestellung ist bei Schwäbisch Media (Telefon 0751 / 29 55 57 77) möglich.