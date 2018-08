Biberacher inszeniert Theaterstück im Senegal

Viele Biberacher kennen Peter Schmid als Stadtrat der Grünen, besonders aber als Macher und Regisseur des „Theaters ohne Namen“, der sich mit seinen eigenwilligen, humorvoll-kritischen Stücken über oberschwäbische Persönlichkeiten wie Hans Liebherr, den Raketenpionier Erich Bachem oder zuletzt über 68er-Revoluzzer Ekke Leupolz in den vergangenen Jahren eine große Fangemeinde erspielt hat. Schmids neues Projekt führt in in den Senegal – und zwar ans dortige Nationaltheater nach Dakar. Wie es dazu kam und worum es dabei geht, hat er der SZ erzählt.

Das Theaterspielen und Stückeschreiben fasziniert Peter Schmid, im Brotberuf Psychotherapeut, schon seit vielen Jahren. Mit seiner alternativ angehauchten Truppe „Theater ohne Namen“ füllt er jeden Herbst den angestammten „Rössle“-Saal in Füramoos mehrfach hintereinander bis zum Bersten. Auch dem Boxsport hat er vor einigen Jahren eines seiner Stücke gewidmet. „Ich war damals in Laubach bei der Boxnacht und habe gemerkt: Das ist ja wie ein großes Theater“, erzählt Schmid. Im damaligen Theaterstück ließ er verschiedene Boxer aufeinander treffen, darunter die Ulmer Box-Weltmeisterin Rola El-Halabi, aber auch „Battling Siki“, 1922 der erste aus Afrika stammende Boxweltmeister (siehe Kasten).

Auf dessen Geschichte stieß Schmid vor einigen Jahren bei einer Urlaubsreise im Senegal. „Ich habe mir seine Biografie besorgt und in Dakar (der Hauptstadt des Senegal; d. Red.) recherchiert, weil mich seine Geschichte fasziniert hat“, sagt Schmid.

Besuch am Grab

Bei der nächsten Reise in das westafrikanische Land besuchte er das Grab des Boxers in dessen Geburtsort Saint-Louis. Dorthin waren die Gebeine von „Battling Siki“ 1993 aus den USA überführt worden. „Der Grabstein ist bereits verwittert“, so Schmid. Und auch ein Senegalese, den er nach dem Grab gefragt hatte, wusste nur, dass da „irgendein amerikanischer Boxer“ begraben liege. Dass dieser einer von ihnen sei, wüssten viele Senegalesen offenbar nicht mehr.

In Schmid reifte der Entschluss, die durchaus tragische Geschichte des ersten afrikanischen Boxweltmeisters in ein Theaterstück zu verpacken. Noch weitere Male reiste er in den Senegal, forschte und knüpfte Kontakte zu Einheimischen. „Mir war klar, dass ich ein Stück über ,Battling Siki’ nicht in Deutschland, sondern im Senegal spielen musste.“ Rund zwei Jahre hat Schmid jetzt an seinem Stück „Battling Siki – boxe, champion, boxe!“ geschrieben. Darin geht es nicht nur um die Lebensgeschichte des Boxers, sondern auch um Nationalismus, Kolonialismus, um afrikanischen Stolz und auch um Bezüge zur heutigen weltpolitischen Situation.

In Dakar fand er einen Senegalesen, Adama Séne, der sein Vorhaben unterstützt und inzwischen sein Assistent vor Ort geworden ist. Als sie in Dakar am Institut français – vergleichbar mit dem deutschen Goethe-Institut – wegen einer Förderung vorsprachen, wurde ihnen empfohlen, sich direkt an das senegalesische Théâtre national Daniel-Sorano zu wenden, ein großes Theater mit 1100 Sitzplätzen in Dakar. Schmids Stück wurde inzwischen ins Französische übersetzt und vor etwa zwei Wochen bekam er bei seinem inzwischen fünften Besuch im Senegal die Zusage des Theaters, das Stück im März 2019 auf die Bühne bringen und anschließend auf eine Tournee durch mehrere Städte im Senegal schicken zu wollen.

Arbeit mit Schauspielprofis

Für Peter Schmid ein Glücksfall: „Das ,Theater ohne Namen’ fungiert als Träger des Stücks, das Nationaltheater kooperiert mit uns, so dass das Ganze auch finanziell machbar ist.“ Außerdem stehen im für die Inszenierung des Stücks professionelle Schauspieler, Musiker und Tänzerinnen des Theaters zur Verfügung. Für Schmid, der in Deutschland bislang nur mit Laiendarstellern gearbeitet hat, eine völlig neue Erfahrung. Einen Schauspiellaien möchte er allerdings in seinem Ensemble haben: Falou Séne. Der 23-jährige gehört zu Großfamilie seines senegalesischen Assistenten. Der muskulöse junge Mann soll die Rolle des ,Battling Siki’ übernehmen.

Anfang 2019, so schätzt Schmid, werden die Proben des Stücks in Dakar beginnen. Dann wird auch er wieder vor Ort sein. Bis dahin laufen die Vorplanungen über Telefon und Internet. Ein ganz kleines Fragezeichen hängt noch über dem ganzen Vorhaben: Der senegalesische Kulturminister muss noch sein Okay geben. Ihn hat Schmid vor wenigen Tagen angeschrieben. „Meine senegalesischen Bekannten sagen aber, dass das reine Formsache sein.“

Wer war „Battling Siki“?

„Battling Siki“, eigentlich Amadou M’Barick Fall, wurde 1897 in Saint-Louis (damals Französisch-Westafrika, heute Senegal) zur Welt. Noch als Kind kam er mit einer niederländischen Tänzerin nach Paris. Mit 15 Jahren kam er zum Boxen. Für Frankreich diente er im Ersten Weltkrieg als Soldat, wurde verletzt, begann aber 1919 unter dem Kampfnamen „Battling Siki“ wieder zu boxen.

Am 24. September 1922 besiegte er in Paris vor 40 000 Zuschauern den französischen Halbschwergewichts-Weltmeister Georges Carpentier durch K.O. und holte sich den WM-Titel, obwohl ihm zuvor eine hohe Summe geboten wurde, wenn er den Kampf verliere. Obwohl in Frankreich populär, sah er sich dort Rassismusvorwürfen ausgesetzt. Mit einem extravaganten Lebensstil beförderte er diese Tendenzen zusätzlich. Nach der Niederlage in einem EM-Kampf im Sommer 1923 zog „Battling Siki“ nach New York.

An seine erfolgreiche Boxkarriere konnte er dort aber nicht mehr anknüpfen, sondern machte er durch Alkoholexzesse und Verbindungen zur Halbwelt Schlagzeilen. Am 15. Dezember 1925 wurde er in New York erschossen. Gerüchten zufolge soll die Mafia oder eine Gangsterbande dafür verantwortlich sein. Er wurde in New York beerdigt, ehe seine Gebeine 1993 exhumiert und nach muslimischem Ritus im Senegal bestattet wurden.