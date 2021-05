Biberacher Ikebana-Verein feiert 50. Jubiläum

Seit mehr als 50 Jahren besteht der Verein Ikebana International in Biberach. Zahlreiche Vereinsmitglieder und Interessierte begeisterten sich in dieser langen Zeit für die japanische Blumenkunst.

Das Arrangieren von Blumen, pflanzlichem Material, Holz, Metallen in dazu passenden Gefäßen fordert und fördert die Kreativität und schult das Auge für die Natur.

Der rührige Verein ist fester Bestandteil im Leben der Stadt. Er bringt sich in zahlreichen Ausstellungen, Ferienprogrammen, Inklusionsveranstaltungen und vielem mehr ein. Ein Großteil der Veranstaltungen wie beispielsweise Arbeitsabende und Vorführungen finden in den Räumen der Volkshochschule statt. Doch diese ist coronabedingt schon seit Monaten geschlossen.

Hat der Verein deshalb seine Aktivitäten eingestellt? Mitnichten, die Mitglieder sind aktiver denn je. Der Verein hat über Zoom eine Plattform gefunden, um weiterhin die Kontakte untereinander zu pflegen. Schon seit April 2020 treffen sich dort die Frauen montags zu ihrem „Plaudertreff“, tauschen sich aus und besprechen ihre Arrangements.

Auch die Arbeitsabende gestalten sie mit der Zoom-Software der VHS Biberach. Die Aktivitäten nahmen eher zu. So ertüchtigten die Mitglieder ihre Fähigkeiten zum Fotografieren und digitalen Bearbeiten der Bilder, um ihre Kunstwerke allen Interessierten zugänglich zu machen. Durch die digitale Vernetzung schließen sich jetzt auch bei den digitalen Treffen und Arbeitsabenden auswärtige Gäste von Ikebana Schulen aus ganz Deutschland an. Mittlerweile besuchten die Frauen virtuell Ausstellungen in Japan, Russland sowie Vorführungen in Indien, da inzwischen Ikebanisten aus aller Welt mit einander vernetzt sind. Mit diesen Verbindungen verbreiten Sie weltweit japanisches Kulturgut und pflegen den Leitspruch „Freundschaft durch Blumen“.

Helene Lanz, die Vorsitzende des Vereins, meint: „Wie viel verheerender wäre diese Pandemie noch vor zehn Jahren ohne die modernen Video-Möglichkeiten gewesen. Mit ihnen konnten wir diese schwierige Zeit überwinden und uns rasch wesentlich weiterentwickeln“.

Der erste Präsenztermin soll am 11. Juni an der frischen Luft in einem Garten stattfinden. Anmeldung über dieVHS Biberach. Zuschauende Interessierte können – nach Voranmeldung bei der VHS – unter dem Titel „Wir zeigen unseren Garten“ ab 14 Uhr neben dem Garten die entstanden Gartenarrangements besichtigen.