Biberacher Hütte startet in die 111. Hüttensaison

Die auf 1846 Metern Seehöhe – am Schadonapass zwischen Bregenzerwald und Großem Walsertal – gelegene Biberacher Hütte startet am Freitag, 24. Juni, startet wieder den Betrieb. Für die nächsten rund 100 Betriebstage bietet sich die Hütte als idealer Ausgangspunkt für Bergwanderungen und Gipfeltouren an. Das teilt der Deutsche Alpenverein (DAV), Sektion Biberach, in einem Schreiben mit.

In Hüttennähe sind drei Klettergärten eingerichtet mit etwa 20 Routen in unterschiedlichsten Schwierigkeitsgraden. Mit dem DAV-Gütesiegel „Mit Kindern auf Hütten“ sind die Biberacher Hütte und ihre Zustiegswege für Familien mit Kindern ideal geeignet. Die vielfältige, Hüttenumgebung mit ihrer reichhaltigen Flora und Fauna lässt kleine, wie große Besucher begeistern, heißt es in dem DAV-Schreiben weiter.

Zum diesjährigen 111. Hüttenjubiläum, welches am 17. und 18. September auf der Hütte gefeiert wird, ist schon ein Programm, unter anderem mit Bergmesse, geplant. Von Biberach aus ist zum Beispiel für Sonntag, 18. September, zur Bergmesse ein Bus organisiert, mit dem morgens bequem und kostengünstig bis an Landsteg im Bregenzer Wald und abends wieder zurück mitgefahren werden kann. Eine Anmeldung dafür erfolgt über die Internetseite alpenverein-biberach.de.

Die Biberacher Hütte liegt am Fernwanderweg E4, sowie am Weitwanderweg 601. Sie ist beliebter Ausgangspunkt für eine erlebnisreiche Tour von Hütte zu Hütte auf der „Lechquellenrunde“. Auch der „Walserweg“ führt an der Biberacher Hütte vorbei. Für Übernachtungen auf der Hütte stehen ausreichend Schlafplätze zur Verfügung. Buchungen können einfach über das Hütten-Online-Reservierungssystem auf der Seite des DAV Biberach, alpenverein-biberach.de, vorgenommen werden.