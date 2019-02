Biberacher hoffen auf eine robuste Wirtschaft

Die Konjunktur ist im Jahr 2018 schwächer gewachsen als erwartet. Die anhaltenden Spannungen in der Handels- und Wirtschaftspolitik zwischen Amerika und Europa verunsichern die Unternehmen. So droht Trump erneut mit Zöllen gegen die deutsche Automobilindustrie. Diese Entwicklung beschäftigt auch die Menschen in Biberach und Umgebung, wie eine Umfrage von SZ-Praktikant Simon Ruf zeigt:

Fritz Maier, 77 Jahre:

Fritz Maier (Foto: Simon Ruf)

Dass die Wirtschaft nicht so stark gewachsen ist, wie Experten prognostiziert hatten, beunruhigt Fritz Maier nicht. Es würden schließlich weiterhin Arbeitskräfte gesucht und insgesamt betrachtet würde „eh viel zu bald gejammert“.

„Trump ist ein Machtmensch, der keine Rücksicht auf andere nimmt“, sagt der 77-jährige Biberacher. Ob die Entscheidungen gut seien, wisse man jedoch erst später.

Norbert Schupp, 61 Jahre:

Norbert Schupp (Foto: Simon Ruf)

Die Konjunkturschwäche wird ein ernsthaftes Problem für Deutschland, befürchtet dagegen Norbert Schupp aus Tettnang. „Trumps Handelspolitik ist nicht in Ordnung und man wird sehen, wer den Kürzeren zieht“, stellt er in Bezug auf das Verhältnis zwischen EU und USA fest.

Die deutsche Automobilindustrie sei an ihren Problemen ein Stück weit selbst schuld und müsse dringend umdenken. Dies hält der 61-Jährige jedoch für unwahrscheinlich, weil die Chefetagen dies nicht wahrhaben wollten.

Peter Engler, 52 Jahre:

Peter Engler (Foto: Simon Ruf)

Die konjunkturelle Entwicklung sei nicht so negativ, wie sie im Moment erscheine, meint der 52-jährige Peter Engler. Für dieses Jahr sieht er ebenfalls keine erhebliche Verschlechterung aufgrund der wachsenden Binnennachfrage, auch wenn es mit der US-Handelspolitik und den möglichen Strafzöllen Risikofaktoren gebe.

Leider schaue jedes Land mehr auf sich anstatt auf die Vorteile von freiem Handel. „Europa wird zusammenfinden“, hofft der Mittelbiberacher. Ansonsten drohe es zwischen den USA und China aufgerieben zu werden.

Werner Prager, 63 Jahre:

Werner Prager (Foto: Simon Ruf)

„Die Konjunktur wird sich weiter abschwächen und es besteht die Gefahr einer Rezession“, sagt Werner Prager. Ursachen hierfür seien der zunehmende Protektionismus, der Handelskrieg zwischen China und Amerika, der Brexit und das Dieselgate. Da die meisten Autos für den amerikanischen Markt in Amerika selbst produziert würden, hätten Strafzölle kaum Auswirkungen auf die deutsche Autoindustrie.

„Solange Trump im Amt ist, werden sich die Beziehungen zwischen der EU und den USA verschlechtern“, meint der 63-Jährige aus Mittelbiberach. Daher müsse Deutschland mehr sicherheitspolitische Verantwortung für sich selbst übernehmen.