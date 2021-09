Hallenbad öffnet mit einer Neuheit wieder

Zum Schuljahresbeginn am 13. September öffnet das Biberacher Hallensportbad nach fast einem Jahr coronabedingter Pause wieder. Die Badegäste dürfen sich auf ein größeres Bad freuen, denn die Stadtwerke können auch das neue Lehrschwimmbecken pünktlich zum Öffnungstermin fertigstellen. „Wir sind besonders stolz, dass wir unser neues Lehrschwimmbecken trotz der Hochwasserschäden noch rechtzeitig fertigstellen konnten,“ sagt Joachim Isenmann, Teamleiter der Bäder bei den Stadtwerken.

Ab dem 13. September gelten für Badegäste an einige pandemiebedingte Vorschriften. So gilt die 3G-Regel, was bedeutet, dass jeder Besucher geimpft, genesen oder getestet sein muss. Beim Test ist ein Antigen-Schnelltest ausreichend, der von einer offiziellen Stelle durchgeführt und bescheinigt wird. Ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder bis einschließlich fünf Jahren, Kindergartenkinder, Kinder, die noch nicht eingeschult sind, sowie Schüler. Der Nachweis erfolgt hier im Zweifel durch einen Ausweis, etwa durch den Kinderreisepass oder den Schülerausweis.

Weiterhin müssen alle Personen ab sieben Jahren eine medizinische Maske tragen. Der Nassbereich ist allerdings von der Maskenpflicht ausgeschlossen. Außerdem ist der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Dies gilt insbesondere auch in den Duschen, Umkleidekabinen und Toiletten. Weiterhin gilt im Schwimmerbecken das Einbahnsystem.

Der Zutritt zum Hallensportbad ist ausschließlich mittels einer personalisierten Geldwertkarte möglich. Die Besucher können dabei zwischen drei Geldbeträgen wählen: 20 Euro, 40 Euro und 80 Euro. Dazu kommt zusätzlich der Rabatt für die Bezahlung mit Geldwertkarte. Besitzt man eine Geldwertkarte im Wert von 80 Euro ist der Einzeleintritt um 23 Prozent, bei einer 40-Euro-Geldwertkarte um 17 Prozent und bei der 20-Euro-Geldwertkarte um acht Prozent günstiger. Die Eintrittspreise im Hallensportbad sind unverändert zum Vorjahr.

Die Öffnungszeiten des Bads sind: dienstags und donnerstags von 12 bis 22 Uhr, mittwochs von 12 bis 20 Uhr, freitags, samstags, sonntags und an Feiertagen von 9 bis 20 Uhr.