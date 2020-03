Biberacher Gymnasiasten schnuppern Berufsluft

Arbeit statt Schule – das hat die Zehntklässler des Wieland-Gymnasiums (WG) diese Woche begeistert. Als Teil der Berufsorientierung Gymnasium (Bogy) testeten sie in einwöchigen Praktika in einem selbst gewählten Unternehmen ihre Traumberufe. Angelika Kaufmann macht ihr Bogy-Praktikum bei der „Schwäbischen Zeitung“ und hat sich bei ihren Mitschülern und ihrem Schulleiter umgehört.

Das Coronavirus durchkreuzte jedoch die Pläne mancher Schüler, da einige Unternehmen die Praktika aus Sicherheitsgründen kurzfristig absagten. 16 Schüler waren davon betroffen, teilte der Schulleiter Ralph Lange mit. Diese Schüler aus den vier zehnten Klassen wurden gemeinsam nach dem Stundenplan der 10c unterrichtet.

Unabhängig von den Absagen der Unternehmen waren direkt zum Schulstart nach den Ferien auf der Homepage des Gymnasiums wichtige Verhaltensregeln zum Schutz vor Ansteckungen aufgeführt. Seife sei ausreichend vorhanden und auch das Aufstellen von Desinfektionsmittelspendern sei geplant, sobald diese wieder lieferbar sind, sagte Lange. Einige Schüler mussten nach Aufenthalten in Risikogebieten sowieso vorerst zu Hause bleiben.

Die meisten Zehntklässler des WG erkundeten in der Woche jedoch Berufe in verschiedenen Firmen. Die 16-jährige Isabell De Stefani zum Beispiel schaute den Rechtsanwälten der Biberacher Kanzlei RSW (Recht, Steuern, Wirtschaft) über die Schulter. Während ihres Praktikums durfte sie an Besprechungen mit Mandanten teilnehmen – sofern diese damit einverstanden waren – und sogar bei spannenden Verhandlungen vor Gericht dabei sein. ,,Ich finde es toll, dass ich so viele verschiedene Einblicke in diesen Beruf haben darf“, berichtet sie begeistert.

Obwohl ihr auch die Schwierigkeiten im Beruf wie zum Beispiel das überzeugte Vertreten von unfreundlichen Mandanten bewusst sind, ist sie von der Arbeit der Rechtsanwälte beeindruckt und kann sich nach diesem Praktikum gut vorstellen, später als Rechtsanwältin in diesem Bereich zu arbeiten.

Auch Nico Schilling hat in dieser Woche bei der Firma Vollmer erfahren, was ein Maschinenbauingenieur macht. Er durfte ein Modell des Fernsehturms am Computer entwickeln, in der Azubiwerkstatt herstellen und am Ende der Woche sogar mit nach Hause nehmen. Während seiner Schicht von 8 bis 15 Uhr arbeitete er an unterschiedlichen und oft sehr komplexen Geräten.

,,Ich kann hier viel selber machen und durfte sogar schon mit einem V-Laser arbeiten“, erzählt der 16-Jährige. Wegen der positiven Erfahrungen in dieser Woche fühlt er sich in seinem Plan, Maschinenbau zu studieren, bestätigt.

Bücher, Bücher und noch mehr Bücher – die lesebegeisterte Lena Allgaier (15 Jahre) machte ihr Bogy-Praktikum bei der Buchhandlung Osiander in Biberach. Während ihrer Schicht in dem gemütlichen Fachwerkhaus von 9 bis 16 Uhr sortierte sie viele Bücher ein und ist jetzt, wie sie selbst sagt, ,,professionelle Geschenkeeinpackerin“ geworden. Es sei zwar anstrengend, den ganzen Tag auf den Beinen zu sein und mit vielen Kunden Kontakt zu haben, aber Spaß mache es ihr trotzdem. Überraschend fand die Zehntklässlerin vor allem, dass sie Tätigkeiten und Aufgaben von festen Mitarbeitern übernehmen durfte, wie zum Beispiel das Einscannen von Waren oder auch die Beratung von Kunden.

Bei Liebherr lernte die 15-jährige Alissa Dreher diese Woche den Beruf der Kauffrau näher kennen. Neben einigem theoretischen Wissen über Kräne lernte sie grundlegende Arbeitsschritte in Verkauf und Vertrieb kennen, zum Beispiel Lieferscheine und Abrechnungen auszustellen. ,,Es ist toll, dass ich hier eigenständig arbeiten kann und die anderen Mitarbeiter auf meine Fähigkeiten vertrauen und man nicht so wie in der Schule ständig kontrolliert wird.“ Ob sie wirklich als Kauffrau arbeiten will, steht noch nicht fest, aber nach diesem Praktikum kann sie es sich sehr gut vorstellen.