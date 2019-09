Biberacher gewinnt 100.000 Euro im Lotto

Eine schöne Überraschung hat es am Wochenende für einen Lotto-Spieler aus Biberach gegeben: Bei der Samstagsziehung vom 21. September erzielte der Tipper einen Gewinn von 100.000 Euro in der Zusatzlotterie Super 6. Dies teilt „Lotto Baden-Württemberg“ in einer Pressemitteilung mit.

Der Biberacher Glückspilz spielte den Klassiker „Lotto 6 aus 49“. Dabei nahm der Spielschein für einen zusätzlichen Einsatz von je 1,25 Euro noch an der „Super 6“ teil. Deren Ziehung am Samstagabend in Saarbrücken erbrachte die sechsstellige Gewinnzahl 076656.

Genau diese Ziffernfolge stand auf der Spielquittung des Biberachers. Sie ist damit 100.000 Euro wert. Die Wahrscheinlichkeit auf den Treffer lag bei eins zu einer Million.

Da der Oberschwabe mit Kundenkarte spielte, wird ihm der Gewinn in den nächsten Tagen automatisch überwiesen.