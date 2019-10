Biberacher Geschäfte haben am Sonntag geöffnet

Die 41. Biberacher Filmfestspiele bieten auch dieses Jahr wieder den Anlass für einen verkaufsoffenen Sonntag. Am 3. November haben viele Biberacher Einzelhändler deshalb ihre Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet, bieten kleine Aktionen an und laden ein zum Herbst-Einkaufsbummel. Auf dem Marktplatz rund um den Marktbrunnen gibt es Leckeres zum Essen und Trinken. Organisiert wird der verkaufsoffene Sonntag von er Werbegemeinschaft Biberach.

Traditionell lockt der verkaufsoffene Sonntag in Biberach immer Tausende Besucher aus ganz Oberschwaben an. Kein Wunder, hat sich doch diese Aktion, die von der Werbegemeinschaft Biberach organisiert wird, längst zu mehr als einem Geheimtipp entwickelt. Und weil auch der schönste goldene Oktober sich einmal dem Ende zuneigt, ist es an der Zeit, sich für die kältere Jahreszeit zu rüsten. Deshalb findet man in den Geschäften die aktuelle Wintermode.

Die Altstadt, der Marktplatz, die vielen Straßen und Gässchen mit ihren historischen Häusern bilden die stimmungsvolle Kulisse, um einzukaufen, sich in einem der vielen Fachgeschäfte über die aktuellen Trends beraten zu lassen oder vielleicht schon nach dem einen oder anderen Weihnachtsgeschenk Ausschau zu halten. Wer das bunte Treiben einfach nur auf sich wirken lassen will, der setzt sich in eines der vielen gemütlichen Cafés oder Lokale, die es rund um den Marktplatz und in den Seitenstraßen gibt.

Die Biberacher Einzelhändler wollen auch an diesem Tag mit ihrer Stärke der individuellen Beratung punkten und speziell auf die Wünsche der Kunden eingehen – ein großer Vorteil gegenüber dem anonymen Einkauf im Internet. Für einen Besuch spricht auch die gute Erreichbarkeit der Biberacher Innenstadt. Tiefgaragen und Parkdecks befinden sich in unmittelbarer Nähe zur Altstadt und sind zudem auch noch preisgünstig.