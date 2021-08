Biberacher Genießerlauf: Zehn Cent pro Kilometer für guten Zweck

Das ist neu beim 4. Biberacher Genießerlauf am 17. Oktober: „Meilensteine für Vereine“ nennt der Verein Lauffreunde Biberach eine Benefizaktion, die er gemeinsam mit der Firma Cteam Consulting und Anlagenbau aus Ummendorf durchführt. Anfang vergangener Woche habe sie eine tolle E-Mail im Postfach gefunden, erzählt Schriftführerin Birgit Hipp: „Die Anfrage, ob Cteam nicht pro gelaufenem Kilometer 10 Cent spenden und der Gesamtbetrag dann an Vereine gehen könnte, die in der Coronazeit gelitten haben.“ Das Genießerlaufteam samt Schirmherr und Oberbürgermeister Norbert Zeidler brauchten nicht lange, dieser Idee zuzusagen. „Nie war es einfacher, im Vorbeilaufen Gutes zu tun“, so Zeidler, der diese Initiative als Mehrwert für Vereine nach einer schwierigen Zeit beschreibt.

„Wir wissen, was Vereine ehrenamtlich leisten“, sagt der technische Cteam-Geschäftsführer Jochen Spitz. Und seine fürs Kaufmännische zuständige Kollegin Annette Kolb-Brustgi ergänzt: „Und wir wissen auch, dass viele Vereine unter der Pandemie gelitten haben.“ Daher habe man sich nach dem Start der Online-Anmeldung die Aktion überlegt, auch weil das Unternehmen traditionell mit einem Team beim Genießerlauf dabei sei. „Wir hoffen, dass sich jetzt noch mehr anmelden“, sind sich beide einig.

So werden die bei der Veranstaltung gelaufenen Kilometer aller Läuferinnen und Läufer addiert und mit zehn Cent multipliziert. „Wir gehen davon aus, dass ein deutlich vierstelliger Euro-Betrag zusammenkommt“, rechnet Hipp. Diesen werde man unter voraussichtlich drei Vereinen aufteilen. Bewerben kann sich jeglicher Verein aus Biberach und Umgebung, egal ob sportlich, kulturell oder sozial aktiv. Eine kurze E-Mail genügt, in der ein Bedarf begründet oder ein Corona-Verlust beschrieben wird (info@biberacher-geniesserlauf.de). Eine Jury aus Cteam, Lauffreunden Biberach und Schirmherr OB Zeidler werde die Einreichungen begutachten und die Gewinner dann zur Scheckübergabe Anfang November einladen.