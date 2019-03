Biberacher Genießerlauf steht in den Startlöchern

Bis zum dritten Biberacher Genießerlauf am Sonntag, 20. Oktober, ist es zwar noch ein ganzes Stück hin, die Vorbereitungen dafür haben jedoch längst begonnen. Und auch anmelden kann man sich dafür bereits ab 1. April.

Möglich ist die Anmeldung wie in den vergangenen beiden Jahren wieder über ein Onlineformular (siehe Kasten). Wer sich zeitnah anmeldet, kann sich dadurch das Laufshirt kostenlos sichern und die Lasagneparty am Vortag des Laufs zu einem Vorzugspreis buchen.

Der Verein Lauffreunde Biberach mit seiner Vorsitzenden Konstanze Harbort (Pizzeria Schwarz Rössle) ist seit Monaten in der Planung für das im Herbst anstehende Laufereignis. Gelaufen wird wieder im bewährten Modus: entweder in einem Dreier-Team im 3x7-Kilometer- Kreissparkasse-Staffellauf oder als Einzelläufer beim BKK-Verbundplus-Halbmarathon. Dieser entspricht einer Distanz von etwas mehr als 21 Kilometer.

Die Vorbereitungsläufe zum Genießerlauf kamen bei den Laufbegeisterten im vergangenen Jahr so gut an, dass sich der Verein entschlossen hat, bereits am Sonntag, 14. April, den ersten Vorbereitungslauf anzubieten. Einen weiteren gibt es am Sonntag, 2. Juni. Start ist jeweils um 9 Uhr im Wolfental (beim Gartenfachmarkt Guter-Gaupp).

Es werden drei verschiedene Streckenlängen angeboten (6/12/18 Kilometer), jeweils mit zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten (6:30 min/Kilometer und 5:30 min/Kilometer).

Neu in diesem Jahr ist, dass die Lasagne Party am Vortag des Laufs und die After-Run-Party nach dem Lauf in der alten Stadtbierhalle stattfinden. So werden die Läufer, sollte das Wetter schlecht sein, nicht im Regen stehen gelassen.

Der Verein Lauffreunde Biberach möchte auch in diesem Jahr wieder möglichst viele Läufer dazu animieren, in der Staffel oder auf der Halbmarathondistanz an den Start zu gehen. „Es ist für einen erfahrenen Läufer, aber auch für einen Neueinsteiger ein ganz besonderes Erlebnis den Zieleinlauf auf dem Biberacher Marktplatz zu genießen“, sagt Christoph Locherer vom Vereinsvorstand.

Nach dem großen Zuspruch und Erfolg in den vergangenen zwei Jahren, wollen die Vereinsverantwortlichen den Teilnehmern auch in diesem Jahr ihren Teilnehmern etwas Besonderes bieten. So kommt am Dienstag, 30. April, ab 19.30 Uhr der Olympiasieger Dieter Baumann mit seinem Programm nach Biberach. „Dieter Baumann läuft halt (weil singen kann er nicht)“ – so lautet der Titel des Programms, mit dem der aus Blaustein stammende 5000-Meter-Olympiasiger von 1992 im Biberacher EnBW-Zentrum gastiert.

Darin dreht sich selbstverständlich vieles ums Laufen. Schließlich bestreitet Baumann sein Programm auf einem Laufband. Zunächst scheint es nur um einen 100-Kilometer-Lauf zu gehen, genauer zu laufen. Aber schnell wird klar, es geht Dieter Baumann um mehr. Frei nach dem Roman „die Einsamkeit des Langstreckenläufers“: „…dass ein jeder solcher Lauf ein Leben für sich ist – ein kleines Leben, weiß ich – aber ein Leben voller Elend und Glück und voller Ereignisse.“

Karten gibt es ab Montag, 25. März, im Vorverkauf bei der SZ Biberach, Marktplatz 35 (Mo-Fr, 9-13 Uhr), bei Sport Heinzel, in der Pizzeria Schwarz Rössle und in der Stadtbuchhandlung. Karten kosten im Vorverkauf acht Euro (mit SZ-Abokarte sieben Euro), an der Abendkasse zehn Euro.