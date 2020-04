Biberacher Genießerlauf: Start für Anmeldungen verschoben

Nach drei erfolgreichen Laufveranstaltungen seit 2017 hat das Team des Biberacher Genießerlaufs einen neuen Vorstand. Bei der Mitgliederversammlung wurde Johannes Riedel einstimmig zum neuen Vorsitzenden der Lauffreunde Biberach gewählt.

Verschoben wurde der Anmeldebeginn für den 4. Biberacher Genießerlauf am 18 Oktober. Erst nach Ostern kann man sich dafür auf der Internetseite anmelden.

Riedel übernimmt den Vorsitz von Constanze Harbort, die den Verein drei Jahre lang geleitet hat. Unterstützt wird er von Isolde Maier-Kling, Birgit Hipp, Richard Henkenhaf und Christoph Locherer.

Die Vorbereitungen für den 4. Biberacher Genießerlauf, am 18. Oktober laufen derzeit trotz Corona-Krise weiter. Ziel sei, das außerordentliche Niveau, als freudiges Event für Stadt und Umland, weiterhin zu halten und zu stärken, so Riedel. Der Verein plant außerdem, auch außerhalb der Genießerlauf-Zeit für Lauffreude zu sorgen. So ist die Kartierung und Beschilderung interessanter Laufstrecken um Biberach geplant.

„Inwieweit die Vorbereitungsläufe während der Corona-Krise stattfinden können, entscheiden wir zeitnah und kommunizieren das auf unserer Homepage und in den sozialen Medien“, so Isolde Maier-Kling.

„Wir sind eine Freiluftveranstaltung und gehen aktuell davon aus, dass der Genießerlauf am 18. Oktober stattfinden kann“, meint Streckenchef Christoph Locherer.

Rahmenprogramm gemäß dann geltender Vorgaben gestalten.

Gleichwohl habe man die Situation im Blick und könne laut Schriftführerin Birgit Hipp auch das Rahmenprogramm gemäß dann geltender Vorgaben gestalten. Derzeit laufen Kontakte und Absprachen mit Partnern und Sponsoren, so Kassierer Richard Henkenhaf. Die Krise habe darauf keinen Einfluss.

Parallel arbeiteten sich die neuen Vereinsmitglieder Harry Zell (Verpflegungsstände, Fahrdienst), Tobias Jüngling (Wechselpunkt Voggenreute), Robert Bammert (Verantwortlicher Marktplatz) und Danilo Kerger (Social Media und Internet) in ihre Aufgaben ein.

