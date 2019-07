Biberacher Gebhard-Müller-Schule verabschiedet fünf Lehrer

Seit Jahren befindet sich das Kollegium an der Kaufmännischen Schule in Biberach in einem Verjüngungsprozess. So musste Schulleiter Thomas Ohlhauser auch zum Ende dieses Schuljahres wieder vier Lehrer in den verdienten Ruhestand verabschieden, zusätzlich zieht es Schulsozialarbeiterin Clara Uhl weiter. Kollegium und Personalrat der Gebhard-Müller-Schule (GMS) verabschiedeten sich bei den Kollegen beim traditionellen Schuljahresabschluss in Maselheim.

Folgende Lehrer verlassen die GMS:

Ursula Illek kam nach den beruflichen Stationen Kulmbach, Höchstädt und Memmingen 1985 an die GMS. Seit 2004 hatte sie die Fachleitung des Berufskollegs inne, nach der Pensionierung von Sonja Käsbohrer wurde ihr zusätzlich die Wirtschaftsschule anvertraut. Ihre Nachfolge wird Simone Rehm antreten, die Ursula Illek seit mehreren Jahren als Assistentin unterstützt hat.

Roland Uhl genießt es, ein „zweites Mal“ in den Ruhestand zu gehen. Er kam vor drei Jahren an die GMS, um mit seiner langjährigen Erfahrung im Hauptschulbereich den ersten VAB0-Kurs („Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen“) zu übernehmen. Seither wurden vier Klassen erfolgreich durch das Jahr und die A2- und B1-Prüfungen geführt und das VAB0 zu einem festen Bestandteil der kaufmännischen Schule.

Hermann Kopf kam vor 50 Jahren an die GMS, um sich als Schüler in der Wirtschaftsschule anzumelden. Im Jahr 1988 ging er dann nach seiner ersten Dienststelle in Ludwigsburg als Lehrer nach Biberach zurück. Vor zwei Jahren konnte Hermann Kopf sein 40-jähriges Dienstjubiläum feiern. Neben dem Lehrauftrag in BWL und Geschichte/Gemeinschaftskunde hat er sich besonders um die Lernortkooperation (LOK) mit Betrieben aus der Gegend verdient gemacht.

Margit Bittele wechselte nach ihrer Dozententätigkeit am Bildungswerk Ochsenhausen mit Beginn des Schuljahres 2000/2001 an die GMS. Seit 2012 war sie als Beratungslehrerin aktiv. Neben ihrer Förderung von Schülern engagierte sie sich über zwei Wahlperioden hinweg, zehn Jahre lang, im örtlichen Personalrat.

Clara Uhl hat seit dem zweiten Halbjahr 2016/2017 die Lehrer der Biberacher kaufmännischen Schule sozialpädagogisch unterstützt. Sie war die erste eigene Sozialarbeiterin der GMS. Clara Uhl zieht es zurück ins Studium.