Biberacher Fußball-Stadtpokal abgesagt

Der Biberacher Fußball-Stadtpokal 2021 findet nicht statt. Das teilen der FV Biberach als nächster Ausrichter sowie Ideengeber und Vermarkter Johannes Riedel mit.

Das Stimmungsbild unter den Vereinen aus Stadt und Teilorten sei unterschiedlich gewesen, heißt es in der Mitteilung. Keiner hätte sich angesichts der Corona-Pandemie jedoch ganz klar für eine Austragung positioniert. „Der Trend war dagegen. Ein Verein hat bereits jetzt eine Teilnahme kategorisch ausgeschlossen“, so Riedel. Man sei sich einig, dass der Stadtpokal ein freudiges und vor allem sicheres Miteinander von Fußballern und Zuschauern aus Stadt und Umland in Gesundheit sein soll, so der FVB-Vorsitzende Heinz Remke. „Für 2022 sehen wir diese Chance dann tatsächlich.“ Darauf wolle man sich nun freuen.