Biberacher Fußball-Stadtpokal steigt am 10. und 11. Juli 2020

Der Biberacher Fußball-Stadtpokal findet auch 2020 wieder am Wochenende vor dem Schützenfest statt. In seinem 50. Jubiläumsjahr richtet der FV Biberach das Turnier aus. Da mit Türkspor Biberach ein siebter Verein hinzugekommen ist, soll das Feld für die bessere Turnierplanung um einen Verein erweitert werden. In welcher Reihenfolge die direkten Umlandvereine vom FVB angeschrieben werden, hat das Los entschieden.

Bei der Nachbesprechung der Auflage von 2019 lobten die Vereinsvertreter die SG Mettenberg als Ausrichter. Der SGM-Vorssitzende Roland Wahl erinnerte an das große Wetterglück, nachdem schwere Gewitter die Mettenberger Sport- und Freizeitanlage „allenfalls gestreift“ hatten. Es sei ein sportlich faires Turnier gewesen, das mit dem FV Biberach einen verdienten Sieger gehabt habe.

Initiator und Vermarkter Johannes Riedel gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Biberacher Firmen den Stadtpokal auch nächstes Jahr wieder in so dankenswerter Weise wohlwollend begleiten mögen. „Mit dem Stadtpokal unterstützen Werbepartner den gesamten Fußball in Biberach, weil alle Erlöse nach einem festgelegten Schlüssel an den Ausrichter, für die Preisgelder sowie als Umlage an alle Biberacher Vereine komplett ausgeschüttet werden“, sagte er.

Der FV Biberach plant derzeit, erste Gruppenspiele bereits am Freitagabend, 10. Juli, auszurichten, um die Belastung der Spieler zu Saisonbeginn zu verteilen, so Vorstandsmitglied Michael Münch. FC-Wacker-Präsident Frank Günther sicherte dem FVB Unterstützung in der Planung zu, nachdem der FCW das Turnier bereits voriges Jahr am Erlenweg ausgerichtet hatte. Münch kündigte an, die Gruppenauslosung zum 17. Biberacher Stadtpokal solle beim Festakt „50 Jahre FV Biberach“ im Mai stattfinden.